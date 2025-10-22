Tifosi di Serie A in lacrime per un grande campione: lutto tremendo

Un altro lutto terribile ha colpito il mondo del calcio. Un ex calciatore di Serie A sta vivendo un momento bruttissimo

Il mondo del calcio si stringe tutto intorno a due calciatori spagnoli che stanno vivendo ore di autentico dramma. Il dolore profondo che stanno provando in questo momento Josè Callejon e il fratello Juanmi è a dir poco indescrivibile.

Nelle scorse ore infatti si è spenta a soli 47 anni la sorella Vanesa come evidenziato anche dal Marbella Fc, che è stato l’ultimo club in cui ha giocato Josè Callejon, ex di Napoli e Fiorentina: “Il Marbella Fútbol Club accoglie con tristezza la notizia della morte di Vanesa Callejon, sorella dei nostri giocatori José e Juanmi Callejon. Il club esprime le proprie condoglianze e appoggio alla famiglia e agli amici in questo momenti così difficili”.

Un lutto terribile ha quindi colpito anche il mondo del calcio, che sta piangendo in queste ore concitate la scomparsa di Vanesa, sorella dei fratelli Callejon. In Italia in particolare la notizia è stata accolta con grande dolore visto il passaggio in Serie A di Josè, che soprattutto a Napoli ha lasciato un segno indelebile divenendo una delle leggende del club azzurro.

L’esterno spagnolo che arrivò in Italia con Rafa Benitez ha chiuso la sua esperienza in Campania con ben 349 presenze condite da 82 gol e 79 assist. Si trattava di un calciatore incredibilmente intelligente dal punto di vista tattico, che nel corso della sua carriera ha ottenuto grandi soddisfazioni in particolare tra Madrid e Napoli.

Proprio il club azzurro attraverso un tweet ha fatto sentire la propria vicinanza all’ex numero 7: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa”.

Proprio tra i commenti del messaggio su X del club azzurro sono fioccati una marea di altri messaggi di cordoglio per la famiglia Callejon da parte dei tifosi: “Tutta Napoli insieme. Non sarai mai solo“, “José un abbraccio! Tutta Napoli è con te al dolore”, “Condoglianze a tutta la famiglia“, “Ciao José, mi dispiace moltissimo per la perdita della tua giovanissima e cara sorella, si vede che c’era bisogno di un angelo in Paradiso che stesse vicino a te ed alla tua famiglia da lassù… sempre nei nostri cuori , grande campione, e Dio ti dia la forza di andare avanti”, “Un forte abbraccio Josè, tutta Napoli è con te”.

Questi e tanti altri i messaggi nei confronti di Callejon e della sua famigli per la perdita della cara sorella.