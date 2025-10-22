Juve, rottura del crociato e avventura finita: che dramma

La vita può cambiare da un momento all’altro anche per i calciatori, che soprattutto da giovani hanno un bagaglio carico di sogni e speranze che non sempre però si tramutano in realtà. Questa è la vicenda di un ex giocatore passato per la Juventus che ora si è ritrovato a reinventare completamente la propria vita lavorativa.

La storia di Cendrim Kameraj è piuttosto particolare e spiega come una serie di sfortunati eventi possano modificare totalmente la situazione. Il classe 1999 svizzero nel 2017 era arrivato alla Juve con un carico di speranze molto importante tanto da vivere un autentico sogno ad occhi aperti allenandosi anche al fianco di campioni assoluti del calibro di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Kameraj a distanza di otto anni ha dovuto accantonare il proprio desiderio di diventare un calciatore di alto livello, passando per momenti terribile e la bellezza di ben tre rotture del crociato. Una serie di infortuni bruttissimi che hanno letteralmente tagliato le gambe alla sua potenziale carriera da giocatore, portandolo oggi ad una vita in cantiere.

Un percorso totalmente in salita che lo stesso ex calciatore svizzero ha raccontato a ’20min.ch’ sottolineando gli ostacoli e le ripercussioni a livello mentale che ha dovuto fronteggiare.

Juventus, l’ex bianconero ora lavora in cantiere: “Mi allenavo con i migliori”

Cendrim Kameraj non ha quindi avuto la buona sorte di tanti altri coetanei, che hanno potuto vivere il proprio sogno da calciatori. Dagli allenamenti con Cristiano Ronaldo al lavoro in cantiere: è questa la storia del classe 1999 che è stato due anni alla Juventus.

A 26 anni ha dovuto ricominciare tutto dal principio con un nuovo equilibrio ed una professione completamente diversa. L’elvetico ha infatti raccontato le tappe del suo declino a partire dalla prima rottura del crociato: “Mi dicevo che sarei tornato più forte. Avevo fatto tutto per il calcio”. Lo spazio per lui però non c’era più e in seguito è arrivato il secondo ko: “È stato molto difficile mentalmente per me. Ero al top, mi allenavo con i migliori, e poi mi sono ritrovato di nuovo in fondo…”.

Nel 2022 tornò quindi in campo per la terza volta dopo diversi cambi di maglia ma la sfortuna si è abbattuta di nuovo su di lui pochi minuti dopo l’esordio con lo Zug 94: “Ci sono voluti dieci secondi perché si rompesse di nuovo. La cosa assurda è che il giorno prima avevo sognato che mi sarei rotto di nuovo il legamento crociato”.

Dopo l’ultimo tremendo infortunio Kameraj ha archiviato la carriera da calciatore lanciandosi in una nuova vita professionale: “In realtà sono un consulente delle risorse umane presso l’impresa edile ICM Bau AG. Il nostro supervisore vuole che tutti noi andiamo in cantiere almeno una volta al giorno per mostrarci quanto sia impegnativo questo lavoro”.