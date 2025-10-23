Scuole chiuse per la sospensione del servizio idrico: ecco quando e dove

Lo stop all'acqua costringerà le scuole a fermare le attività didattiche e educative. Ecco quando e dove gli istituti dovranno chiudere.

Gli istituti scolastici rimarranno chiusi in una località del territorio a causa della sospensione del servizio idrico. Si tratta di una chiusura temporanea, un’interruzione che si è resa necessaria per permettere lo svolgimento di urgenti lavori di manutenzione. L’intervento non consentirà di garantire le consuete condizioni igienico-sanitarie indispensabili per svolgere le attività didattiche.

Da qui la decisione da parte dell’autorità competente di emettere un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole nelle zone coinvolte nel momentaneo disservizio dovuto all’opera di manutenzione della rete idrica. Come detto si tratta di una misura di carattere temporaneo e precauzionale, a tutela della sicurezza di tutta la comunità scolastica.

Fino al ripristino completo dell’ordinaria fornitura idrica la maggior parte dei plessi scolastici dovrà interrompere le proprie attività. Saranno esclusi dalla chiusura gli edifici dotati di riserve d’acqua o di sistemi di approvvigionamento autonomo. Le lezioni potranno riprendere regolarmente alla conclusione dei lavori, dopo che il servizio idrico sarà stato completamente ripristinato.

Sospensione del servizio idrico: dove (e quando) chiuderanno le scuole

Scuole chiuse a Frosinone per lo stop al servizio idrico. La sospensione dell’acqua è prevista tra le 8:30 e le 14:30 di giovedì 23 ottobre 2025. Nel capoluogo dell’omonima provincia laziale alcune strade dovranno fare a meno della fornitura idrica per diverse ore. In questa stessa giornata le attività didattiche ed educative in alcune scuole di Frosinone dovranno fermarsi.

La chiusura delle scuole è dovuta a un’interruzione programmata del flusso idrico. La sospensione dell’acqua è necessaria per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ad opera di Acea Ato 5. Diverse strade del Comune di Frosinone saranno interessate dall’interruzione della rete idrica prevista dalle 8:30 alle ore 14:30 di giovedì 23 ottobre.

Nel dettaglio, dovranno fare a meno dell’acqua i residenti di Via Celestino V, Via Fonte Corina (inclusa la scuola San Magno), Viale Napoli, Via Silvio De Sanctis, Via Valle Corina. Tra le scuole costrette a fermare le attività figura la Scuola dell’infanzia “Fedele Calvosa”, appartenente all’Istituto Comprensivo Frosinone 3. L’assenza di approvvigionamento idrico renderà impossibile utilizzare i servizi igienici e la mensa scolastica.

L’impossibilità di accedere al flusso idrico ha spinto il dirigente comunale a firmare l’ordinanza di sospensione delle attività educative per l’intera fascia oraria dell’intervento di manutenzione. L’ordinanza, immediatamente esecutiva, è stata notificata alla dirigente scolastica interessata e agli enti competenti. Tra questi Prefettura, Questura, Comando Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale

Le strutture scolastiche eventualmente dotate di sistemi autonomi di approvvigionamento idrico saranno escluse dalla sospensione delle attività didattiche.