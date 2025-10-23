Yildiz in un altro Top club, la Juve perde il suo 10: l’annuncio

La Juventus perde ancora, pur offrendo una prova complessivamente non troppo negativa sotto alcuni punti di vista che ha anche lasciato parzialmente soddisfatto Tudor. Tuttavia i bianconeri non possono di certo accontentarsi di uno score di due ko e cinque pareggi nelle ultime sette uscite, con la vittoria che manca ormai da oltre un mese.

La compagine piemontese vive quindi una fase di crisi piuttosto evidente ed ha bisogno di ritrovare quanto prima la verve dei giorni migliori per evitare grossi ribaltoni che coinvolgano anche la guida tecnica. Ci sarà quindi bisogno dell’apporto di tutti, a partire dai leader tecnici come Kenan Yildiz. Il fantasista turco è il faro dell’attacco della Juventus, ma rischia di divenire anche uomo mercato.

Un leader in crescita di cui aveva parlato bene lo stesso Tudor anche nel pre partita contro il Real a ‘Sky Sport’: “Capitano? Se lo merita. Sono contento per lui”. Buona la partenza per Yildiz per poi fare i conti con una gara che si è rivelata man mano più complessa. I segnali del classe 2005 sono però incoraggianti, tanto da aver attirato persino l’attenzione di Xabi Alonso che lo vorrebbe con indosso la maglia del Madrid.

La compagine spagnola penserebbe infatti proprio al turco della Juve per andare a rinforzare ulteriormente l’attacco. A rivelarlo è stato l’agente ed intermediario Giovanni Branchini.

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio: “Xabi Alonso ha chiesto Yildiz”

Il futuro di Yildiz è quindi da monitorare, fermo restando la voglia della Juventus di costruire intorno a lui la squadra del domani.

Branchini ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ ha ammesso: “Yildiz è desiderato da Xabi Alonso al Real Madrid”. E poi è entrato nello specifico: “Xabi è disposto a lasciare andare via tutti per averlo, tranne Mbappé. Oggi la Juventus chiede 100 milioni, ma tanto lo fanno tutti per chiunque, tanto trovi qualcuno che te li dà. Certo, poi c’è il c’è il caso Nico Williams che lo vuole tutto il mondo e lui rinnova all’Athletic e rimane lì. Yildiz è stata una chiara richiesta alla proprietà, piace moltissimo”.

L’allenatore iberico del Real Madrid farebbe quindi sul serio per il fantasista turco che finora in stagione ha messo a referto 2 gol e 4 assist tra campionato e Champions League. Da lui è lecito attendersi ancora di più, al netto delle difficoltà di una squadra che fatica a produrre il risultato.

Yildiz ad ogni modo spicca per le sue qualità e il futuro potrebbe riservare anche qualche sorpresa.