Hamilton asfalta Leclerc, è ufficiale: pazzesco!

La nuova classifica ha sconvolto i tifosi della Ferrari. Hamilton è al primo posto mentre Leclerc scivola in basso

La stagione della Ferrari è stata ancora una volta quasi del tutto da dimenticare. Alla vigilia dell’inizio delle ostilità si pensava che la rossa col solo innesto di Lewis Hamilton potesse lottare fino alla fine per il mondiale. Le cose però non sono andate assolutamente come previsto.

Nell’ultimo fine settimana il cavallino rampante è tornato sul podio grazie a Charles Leclerc terzo che ha preceduto proprio il compagno di team. Un risultato discreto che però è ben lontano dalla storia e dalle ambizioni della scuderia italiana che quest’anno non ha portato a casa neanche un Gran Premio.

I due piloti Ferrari sono infatti quinto e sesto nella classifica generale e a deludere maggiormente è stato proprio Hamilton, fiore all’occhiello della campagna acquisti che nelle gare domenicali non è stato in grado di raccogliere neanche un podio. L’annata rossa è dunque in penombra e le critiche per il lavoro svolto a Maranello appaiono sostanzialmente inevitabili. L’obiettivo è quello di chiudere dignitosamente l’attuale stagione per poi proiettarsi anima e corpo sulla prossima, nella speranza di cambiare totalmente registro.

Servirà un grande lavoro del team ma anche dei piloti. In particolare è lecito aspettarsi di più dal sette volte campione del Mondo, Lewis Hamilton, che al di là delle evidenti difficoltà di pista resta però un punto riferimento del motorsport e del movimento sportivo in generale.

Il campione britannico ha una dimensione totale che va ben oltre la Formula 1 proiettandolo nell’olimpo degli sportivi migliori di sempre. Il suo nome resta infatti di enorme fascino a dispetto di età e risultati e l’ultima classifica ne è una chiara riprova.

Ferrari, Hamilton l’atleta più ‘commerciabile’ del 2025: Leclerc è lontanissimo

Dalla Formula 1 al cinema, passando per tv, social media e tanto altro. La figura di Lewis Hamilton è scolpita nella storia ed attira innumerevoli brand.

La sua immagine è tra le più ricercate e dunque non stupisce come l’inglese sia al primo posto della lista dei 50 Most Marketable Athletes (50MM) messa a referto da SportsPro, media company che va ad analizzare cambiamenti e tendenze che orbitano intorno all’industria sportiva.

96.03 il punteggio che proietta Hamilton al primo posto davanti a Simon Biles, Ilona Maher, Stephen Curry, Cristiano Ronaldo, Neymar, Caitlin Clark, LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Coco Gauff.

Una marea di nomi di spicco da ogni disciplina che dominano l’immaginario collettivo, e che sono finiti tutti alle spalle del pilota Ferrari. Il primo italiano in classifica è Jannik Sinner al 21esimo posto, mentre l’altro ferrarista Charles Leclerc è solo 25esimo.

Distanza siderale quindi dal punto di vista dell’immaginario globale tra i due atleti in rosso, con Hamilton a mantenere una forza spaventosa dal punto di vista dell’immagine.