Cattivi odori sui cuscini? Non serve lavarli, con questi trucchi (geniali) saranno come nuovi

I cuscini sono tra gli elementi più importanti del comfort domestico: accolgono il riposo, completano il divano e contribuiscono a rendere ogni stanza più accogliente. Tuttavia, col tempo, tendono ad assorbire odori, umidità e residui che ne compromettono la freschezza. Anche quando la federa è pulita, può capitare di avvertire un sentore poco piacevole, difficile da eliminare.

E qui sorge un grande dilemma, ossia se sia il caso di lavarli, sperando che non si rovinino oppure cambiarli direttamente. Spesso la seconda opzione è quella più saggia, perché i lavaggi frequenti rischiano di deformarli o rovinare l’imbottitura. Tuttavia, non si potrà di certo cambiare un cuscino non appena si sente un principio di cattivo odore. Anche perché i cuscini assorbono sudore, sebo, polvere e microparticelle presenti nell’aria e sarà davvero impossibile non farli ‘puzzare’.

Come eliminare facilmente i cattivi odori che si formano sui cuscini

Oltre al sebo e al sudore, anche i deodoranti ambientali o i profumi per tessuti, possono peggiorare la situazione, infatti, invece di risolvere il problema, spesso si limitano a coprirlo temporaneamente. Ecco che quindi, per neutralizzare davvero gli odori, serve qualcosa che agisca in profondità, eliminando le molecole responsabili del cattivo sentore e fortunatamente in casa c’è già tutto il necessario per risolvere definitivamente il problema.

Il perfetto alleato è un ingrediente semplice e insospettabile, presente in ogni cucina, il bicarbonato di sodio. La sua capacità di assorbire odori e umidità lo rende perfetto per rinfrescare i tessuti senza lavarli. Basta spargerne un sottile strato direttamente sul cuscino, lasciandolo agire per qualche ora, o meglio ancora per un’intera notte, prima di rimuoverlo con l’aspirapolvere o una spazzola morbida. Il risultato è immediato: odori neutralizzati e tessuti più freschi.

Se si desidera un effetto più intenso ed ‘aromatico’, si potrà creare una miscela profumata mescolando con il bicarbonato qualche goccia di olio essenziale. La lavanda, ad esempio è l’opzione più rilassante, ideale per i cuscini del letto; il limone, invece, regala una sensazione di pulito e vitalità, perfetta per quelli del soggiorno. Ed ecco che senza alcuna fatica, senza doverli mettere in lavatrice, ma soprattutto senza usare prodotti chimici, i cattivi odori dai cuscini saranno completamente spariti. Per un efficacia che duri nel tempo, ripetere questa operazione almeno una volta al mese nei periodi più freddi e almeno due volte in quelli più caldi.