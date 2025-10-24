Sole e temperature fino a 25 gradi: ritirate fuori i costumi questo giorno

Si sa che ottobre è famoso per essere un mese di passaggio tra il calore dell’estate e i primi freddi autunnali. Non per nulla è il mese delle ottobrate ovvero le tipiche giornate miti e soleggiate che spesso hanno luogo nel nostro Paese — specialmente nelle zone del Centro-Sud, e in particolare a Roma — proprio nel corso del mese di ottobre, dopo la conclusione del periodo estivo.

Soprattutto negli ultimi anni poi la stagione calda tende a prolungarsi fino quasi a raggiungere il cuore dell’autunno. I rapidi cambiamenti del tempo sono dunque all’ordine del giorno in questo momento di passaggio da una stagione all’altra. Le giornate caratterizzate da precipitazioni anche piuttosto intense lasciano non di rado spazio a giornate serene e piene di sole.

Gli esperti de ilMete.it parlano di un fine settimana a due facce, con una parentesi stabile e soleggiata dove le temperature torneranno vicine ai 25 gradi. Successivamente però l’arrivo di una nuova perturbazione porterà al peggioramento delle condizioni atmosferiche. Insomma, il sole e le temperature piacevoli avranno breve durata.

Ecco in quale giornata le temperature torneranno ad avvicinarsi ai 25 gradi

Nel weekend tra sabato 25 e domenica 26 ottobre cambieranno significativamente le condizioni atmosferiche, con una marcata alternanza tra caldo e freddo. Si preannuncia stabile e soleggiata su gran parte della Penisola la giornata di sabato 25 ottobre. Il bel tempo sarà propiziato dalla temporanea rimonta di un campo di alta pressione. Qualche pioggia potrebbe esserci in Toscana.

Condizioni come queste finiranno per favorire le forti variazioni di temperatura all’interno di una stessa giornata (le cosiddette «escursioni termiche»). Il cielo sereno favorirà il fenomeno dell’irraggiamento notturno. In altre parole il calore accumulato dalla terra nel corso della giornata finirà per disperdersi velocemente nell’atmosfera. Durante la notte le temperature scenderanno più velocemente.

Nelle ore notturne arriveremo a toccare i 4-5°C, mentre con il sorgere del sole l’intesa radiazione del sole e la mancanza di nubi produrranno ore di clima mite e soleggiato, in particolare al Centro Sud e in Sicilia e Sardegna, con picchi di 23-24°C. Clima gradevole anche al Nord seppure con qualche grado in meno. Le cose cambieranno nettamente con l’arrivo di una perturbazione attesa tra la notte e le prime ore di domenica 26 ottobre che porterà pioggia e temporali soprattutto nelle Marche, in Abruzzo, Lazio e Campania

In serata qualche pioggia potrà interessare anche la Puglia. Altrove le cose andranno decisamente meglio. Ad esempio in Sicilia avremo ancora temperature massime intorno ai 28-29°C. Nell’isola siciliana sembrerà ancora di essere in estate. Tempo instabile anche all’inizio della prossima settimana. Da martedì 28 ottobre è atteso un miglioramento su tutta la Penisola, favorito da un aumento della pressione atmosferica.