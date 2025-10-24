3 mesi di stop, terremoto Yildiz: tifosi della Juve in ansia

Dopo aver dato spettacolo, nelle due gare di qualificazione ai Mondiali della sua Turchia, in coppia con l’amico Arda Güler – che con lui condivide la nazionalità ma anche il talento, custodito però soprattutto nel magico piede sinistro – Kenan Yildiz ha perso il confronto (in)diretto col fantasista del Real Madrid nella recentissima sfida di Champions League.

Nonostante la notte del ‘Bernabeu‘ resterà indimenticabile per il classe 2005 bianconero (Yildiz è stato insignito della fascia da Capitano, più giovane di sempre nella storia juventina ad averla indossata), la Juve ha perso per la seconda volta in tre giorni, acuendo una crisi che ora assume caratteri anche pericolosi per il tecnico Igor Tudor.

Il quale, sempre che possa prevedere con certezza di continuare a sedere sulla panchina della ‘Vecchia Signora‘ anche ad inizio 2026, rischia di dover fare i conti con un altro problema. Al netto del non eccellente stato di forma del suo gioiello, una big europea potrebbe a breve rompere gli indugi a suon di milioni per strappare il turco alla Juve.

Quasi tutto è riconducibile ad un grave infortunio che ha colpito una delle stelle del Chelsea, sceso in campo solo in 4 occasioni in questo avvio di stagione e destinato a restare ai box ancora per diverse settimane.

Incubo Palmer, il Chelsea corre ai ripari: la Juve trema

Dopo la massacrante stagione scorsa – quella che ha visto i londinesi lottare fino all’ultima giornata per un posto in Champions, disputare e vincere la finale di Conference League e poi volare negli USA per la trionfale spedizione al Mondiale per Club – i muscoli di Cole Palmer hanno detto ‘basta’.

Il talento ex Manchester City è stato spremuto fino all’osso dal suo club (ma anche dalla Nazionale, con un’assurda convocazione a giugno prima che i Blues volassero in America), con conseguenze che sono ora sotto gli occhi di tutti.

Il classe 2002 soffre di un problema all’inguine che non solo ha compromesso il suo avvio di stagione, ma che sta producendo i suoi effetti negativi anche nel prosieguo della stessa. L’errore è stato poi anche compiuto nelle prime gare ufficiali del Chelsea, col giocatore mandato in campo in modo scellerato, con la convinzione che il fastidio fosse passato. Macché.

Fuori dai convocati di Maresca da oltre un mese, Palmer ne avrà almeno per altri 40 giorni. Se tutto va bene. L’incognita su un infortunio che per esempio, nel caso di Nicolò Rovella, ha comportato anche un’operazione chirurgica, permangono.

Motivo sufficiente questo, per la ricca proprietà britannica, di affacciarsi minacciosamente alla Continassa per provare a strappare Kenan Yildiz alla Juve. Non ci sono ancora offerte concrete sul tavolo, ma se Palmer dovesse lamentare ancora problemi, la dirigenza dei Blues farà il suo milionario tentativo per il grande colpo di gennaio. La Juve già trema alla sola idea…