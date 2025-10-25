Conte va via: tutti sconvolti a poche ore da Napoli-Inter

È tempo di riscatto per il Napoli che oggi pomeriggio scenderà in campo al Maradona per la sfida interna contro l’Inter di Chivu. Proprio nel peggior momento dell’era Conte arriva l’avversario più complicato possibile al culmine di un’autentica settimana da incubo.

Gli azzurri hanno perso due gare di fila perdendo prima a Torino contro l’ex Simeone, e poi in malo modo in Champions League per 6-2 in casa del PSV. In settimana si è consumato un vero e proprio disastro sportivo che ha innescato inevitabili polemiche e rumors sul prossimo futuro dei partenopei.

In questo quadro si inserisce la sfida odierna contro i nerazzurri proprio per provare a dare un segnale positivo in un momento estremamente buio. Al di là del peso in classifica, che resta comunque importante, Napoli-Inter sarà quindi fondamentale anche per il morale e per l’eventuale serenità dell’ambiente partenopeo. Una terza sconfitta in circa una settimana andrebbe a mietere tutte le certezze accumulate lo scorso anno dai campioni d’Italia in carica.

Una reazione serve dunque dal gruppo anche per mettere a posto l’attuale situazione di Antonio Conte, attorno al quale si inseguono già da qualche tempo speculazioni e rumors relativi al suo futuro. C’è infatti chi non vede a lungo termine il destino dell’allenatore salentino sulla panchina del Napoli.

Calciomercato Napoli, l’annuncio di Matri su Conte: “Penso che si lasceranno”

Le dichiarazioni di Conte post PSV non fanno dormire notti tranquille ai tifosi del Napoli, che iniziano a temere per le sorti della panchina sul prossimo futuro.

A tal proposito l’ex juventino Alessandro Matri ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Dazn’ che non fanno ben sperare: “Non vorrei sbilanciarmi, ma Conte e Napoli a fine stagione si separeranno”.

L’ex attaccante ha quindi rincarato la dose andando a ribadire: “A prescindere da come si chiuderà la stagione penso che si lasceranno. Quest’anno gli è stato dato tanto, è stato accontentato tanto nel mercato e nel suo storico forse solo alla Juve è rimasto tre anni nella stessa squadra. Napoli è una piazza con tante pretese. Sia che andrà tutto male, sia che andrà tutto bene, credo che uscirà svuotato da quest’annata, tutto l’ambiente”.

Parole forti quelle di Matri che sembrano indirizzare su binari diversi le strade di Conte e del Napoli a prescindere da quello che sarà l’esito effettivo della stagione in corso.