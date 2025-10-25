Mancini nuovo allenatore, la conferma pochi minuti fa

In queste ore un anno fa ricevette l’esonero da ct dell’Arabia Saudita, un ricchissimo assegno ma allo stesso tempo uno stop alla sua carriera di allenatore. Il tecnico jesino Roberto Mancini ora è pronto a tornare e il suo futuro sembra segnato. Diversi club hanno chiesto informazioni e presto potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, si parla ancora del suo futuro.

La carriera di Mancini come allenatore è stata – cosi come quella di giocatore – comunque ad altissimo livello ed il tecnico ha vinto molto sia in Italia che all’estero ed ora è pronto a rimettersi in cattedra, come allenatore di un top team. L’allenatore si è aggiornato ed ha lavorato molto per rientrare ad alti livelli, cosi è pronto per tornare e spera in un top club. Nelle ultime ore Mancini ha rilasciato interessanti dichiarazioni relative al suo futuro come tecnico.

L’ex ct di Arabia Saudita ed Italia ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Tornerei perchè per un allenatore non c’è cosa più bella che guidare la Nazionale. Ho sperato di poter tornare con l’Italia per il post Spalletti, ma sapevo che era impossibile” e il tecnico ha raccontato che l’opzione Italia è sfumata in poco tempo e cosi valuta alcune opzioni, ma lavora per il ritorno in panchina il prima possibile.

Panchina a Mancini, l’annuncio non lascia dubbi

Si è parlato molto di un possibile approdo in Premier League, ad uno storico club come il Nottingham Forrest ma si valutano anche altre soluzioni. Il tecnico è stato piuttosto schietto sulle sue ambizioni ed ha sottolineato anche di aver avuto dei contatti con la Juve: “Si, ci sono state delle cose ultimamente. Due in Italia e tre all’estero, una anche in Brasile. Juventus? Si, ho avuto contatti con loro mesi fa, ma ora hanno Tudor che ha fatto e sta facendo bene” e d’altronde Mancini ha ben chiaro cosa vuole per allenare ed ha le idee chiare:

“Non si possono fare scelte particolari, bisogna esserci l’obiettivo di vincere, ci deve essere qualcosa che ti fa scattare. Mi manca il campo, la panchina e quando sei sul campo coi giocatori è tutta un’altra storia”. No in Premier al Nottingham e Mancini punta ad un top club, occhio anche alla Juventus con il futuro di Tudor in bilico e la sfida contro la Lazio che potrebbe – in un mondo o nell’altro – risulta decisivo.