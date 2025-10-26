A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato la fisica: cosa bisogna fare con le lenzuola

Quasi un terzo della nostra vita passa in camera da letto. E la gran parte di questo tempo viene trascorso tra le braccia di Morfeo, avvolti in (si spera) comode lenzuola. Il problema è che il nostro corpo non è una specie di materia inerte che non lascia traccia sulle superfici con cui viene in contatto. Mentre dormiamo il nostro corpo non smette di lavorare.

Questo significa che il nostro organismo ha una sua cospicua attività notturna. In particolare il rilascio di sudore, sebo e cellule morte che si accumulano nei tessuti. Soltanto in una notte possiamo perdere anche un litro di sudore, ben due miliardi di cellule morte, circa 40 grammi di sebo. Tutti residui corporei che inevitabilmente vanno a depositarsi sulle lenzuola, oltre che sulle federe e i materassi.

A favorire il trasferimento del grasso cutaneo alle superfici del letto provvede l’attrito con i tessuti. Le fibre intrappolano l’umidità del sudore, specialmente in stanze poco ventilate. Il risultato finale di questo processo è la formazione di un terreno propizio per ogni genere di batteri, acari e funghi. Ecco cosa dovremmo fare con le lenzuola secondo la scienza.

Cosa bisogna fare con le lenzuola secondo la scienza

Col tempo batteri, acari e funghi ci fanno compagnia diventano una sorta di coinquilini invisibili del nostro letto. Gli acari della polvere, “ghiotti” delle nostre cellule morte rilasciano escrementi che potrebbero portare allo sviluppo di allergie e irritazioni della pelle. Per non parlare delle colonia di funghi – come l’Aspergillus fumigatus – potenzialmente pericolosi per chi ha problemi respiratori e il sistema immunitario indebolito.

Ne consegue che il lavaggio regolare di lenzuola e cuscini, prima ancora che una questione di estetica, rientra nel campo della prevenzione sanitaria. Una cosa che dovrebbero tenere in mente soprattutto gli uomini single visto che, statistiche alla mano, la metà di loro cambia le lenzuola soltanto ogni quattro mesi (tre volte all’anno) mentre il 62% delle donne fa il cambio ogni due settimane.

Ma qual è la frequenza ideale per il cambio delle lenzuola? Stando alla microbiologa Primrose Freestone, autrice di un articolo apparso su The Conversation, sarebbe indicato lavare le lenzuola del letto almeno una volta a settimana. Se abbiamo sudato molto, ci siamo ammalati o dormiamo con animali da compagnia dovremmo lavarle anche ogni tre o quattro giorni.

La temperatura consigliata dall’esperta per lavare le lenzuola è 60 gradi o anche superiore. Successivamente le lenzuola andrebbero sottoposte ad asciugatura o a stiratura così da eliminare completamente acari e batteri. Lenzuola pulite significa anche un sonno di migliore qualità. Lo dice la National Sleep Foundation, secondo la quale il 73% delle persone dice di dormire più profondamente tra lenzuola fresche di lavaggio.