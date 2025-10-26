Sciopero trasporti, italiani completamente bloccati: cerchiate questa data

Stop a treni, aerei e mezzi pubblici. Un nuovo sciopero nel settore dei trasporti rischia di causare disagi diffusi in tutta Italia. Diverse sigle sindacali hanno annunciato scioperi a carattere locale, regionale e nazionale. Le iniziative coinvolgeranno trasporto merci, appalti ferroviari, circolazione e sicurezza stradale, trasporto pubblico locale e comparto aereo.

Sono previste azioni da 4, 8 e 24 ore. Lo sciopero dei trasporti è destinato a incidere significativamente sulla mobilità quotidiana. La protesta parte da una serie di rivendicazioni collegate alle condizioni lavorative e ai contratti. Malgrado le modalità dello sciopero varino da settore a settore, in due giornate in particolare l’adesione si annuncia particolarmente ampia.

Per questa ragione il consiglio è quello di programmare con anticipo i propri spostamenti, senza dimenticare di controllare gli orari aggiornati sui canali ufficiali. Lo sciopero dei trasporti condizionerà inevitabilmente la routine di molti cittadini. Ecco le date della mobilitazione da cerchiare sul calendario.

Sciopero trasporti, le date dello stop da cerchiare sul calendario

Il prossimo mese di novembre si annuncia alquanto movimentato sul fronte dei trasporti. Sono previste diverse mobilitazioni, con scioperi a livello locale, regionale e nazionale. Ci saranno azioni da 4, 8 e 24 ore. A novembre 2025 gli italiani sono attesi da una lunga serie di iniziative. Ben 22 mobilitazioni, distribuite in dieci giornate. Due date a inizio e fine mese si riveleranno particolarmente intense.

Le agitazioni avranno inizio il 3 novembre, quando avrà luogo uno sciopero che paralizzerà il settore merci. La prima giornata da “bollino nero” per chi sarà costretto a spostarsi si annuncia quella del 7 novembre, quando si registreranno sette scioperi. Le mobilitazioni interesseranno il settore aereo e poi gli appalti ferroviari, il comparto della circolazione e sicurezza stradale e quello del trasporto pubblico locale.

Una giornata di passione per chi è costretto a spostarsi sarà anche quella di venerdì 28 novembre. In programma ci saranno numerosi scioperi, tra mobilitazioni generali e sospensioni relative al trasporto aereo. Il calendario delle agitazioni si chiuderà domenica 30 novembre con un’azione di quattro ore sul trasporto pubblico locale milanese.

I trasporti si fermeranno anche il 10 novembre, con uno sciopero che coinvolgerà il trasporto pubblico locale a Genova. Mercoledì 12 novembre due scioperi interesseranno merci e trasporto pubblico locale a Napoli). Mobilitazioni anche il 14 novembre (nel settore aereo, per il personale Enav) e il 15 novembre, relativo al trasporto pubblico locale della Lombardia con interessamento dell’area di Bologna. Il 20 novembre si ferma anche il trasporto pubblico locale di Ancona.