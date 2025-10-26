Addio all’Inter e firma col Milan: derby di fuoco

Umore amaro per entrambe le compagini milanesi a margine dell’ottava giornata di Serie A. Ad aprire le danze il Milan di Massimiliano Allegri che venerdì sera si è fermato sul 2-2 contro il neopromosso Pisa, perdendo due punti preziosi nella corsa al titolo.

Si è fermata invece a sette la striscia di vittorie di fila dell’Inter (tra coppa e campionato) in virtù del pesante ko rimediato nello scontro diretto del Maradona contro il Napoli dell’ex Conte. I campioni d’Italia hanno offerto una prova solida, cattiva e di grande orgoglio che si è tradotta in un autentico successo che ha incrinato invece le certezze accumulate in queste settimane dalla truppa di Chivu.

Sia i rossoneri che i nerazzurri hanno dunque visto interrompere la propria corsa, seppur in modalità e termini differenti. La battaglia per il titolo quindi si infiamma sempre di più e coinvolge diverse squadre, tra le quali proprio le due milanesi che però potrebbero presto ritrovarsi faccia a faccia su un terreno di gioco diverso.

Inter e Milan spesso hanno obiettivi di mercato in comune ed anche nelle prossime settimane si ritroveranno a competere per il medesimo calciatore. Entrambe sono infatti a caccia di rinforzi in difesa e a far capolino è un ex difensore del Napoli che potrebbe fare ritorno in Serie A.

Il riferimento è a Kim Min-Jae, che in una sola stagione in azzurro ha vinto uno storico scudetto divenendo peraltro il miglior centrale di un campionato dominato dalla squadra allenata all’epoca da Spalletti.

Calciomercato, derby tra Milan e Inter: i rossoneri mettono la freccia per Kim

Kim, che già prima dell’approdo al Napoli era finito anche nel mirino dell’Inter, è da un paio d’anni al Bayern Monaco dove però ha registrato fortune alterne.

Il sudcoreano non è sempre riuscito ad imporsi come un titolare inamovibile e dopo circa due anni e mezzo, il prossimo gennaio, potrebbe anche decidere di cambiare aria.

Allegri sarebbe contento di avere a disposizione un calciatore della sua esperienza, ma il Milan dovrà battere ancora la concorrenza dell’Inter. Secondo quanto riferito da ‘Sport Bild’ ci sarebbe anche un sondaggio da parte anche dei nerazzurri, ma Tare e soci sarebbero leggermente avanti nei contatti.

Nulla di troppo concreto quindi per ora per l’Inter, mentre il Milan potrebbe affondare il colpo e battere la concorrenza per un calciatore in grado di alzare il livello della difesa potendo giocare in ogni posizione anche nella retroguardia a tre.