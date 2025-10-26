Lacrime per Jerry Calà, lutto nella tv italiana: “Buon viaggio”

Quando una persona viene a mancare è sempre una brutta notizia, soprattutto quando è una persona con il quale hai passato gran parte della tua vita ed hai fatto un grande percorso di vita insieme. Purtroppo un lutto, una notizia che ha colpito tutti e tra gli altri ha lasciato interdetto anche un suo noto amico, il grande e storico attore come Jerry Calà.

Il mondo della televisione e del cinema italiano è scosso per la perdita di Mauro Di Francesco, detto anche Maurino che ci ha lasciati in maniera abbastanza improvvisa all’età di 74 anni. Un personaggio che ricordiamo ha fatto la storia della commedia italiana e che ricordiamo con affetto, prendendo parte a diversi film abbastanza conosciuto, primo tra tutti quello di Sapore di Mare, film definito tra i più romantici di sempre.

Ma ha preso parte anche a diversi film di Carlo Vanzina come I fichissimi, Il Ras del Quartiere ed Eccezziunale Veramente capitolo 1 e 2. E sui social in molti tra colleghi e fan lo hanno salutato con grandi messaggi di cordoglio; tra questi c’è anche ovviamente l’intramontabile Jerry Calà, personaggio che ha lavorato molto con lui e che li hanno visti protagonisti sulla scena di diversi film di grande livello, sempre con il sorriso ed è cosi che Jerry ha voluto ricordarlo sui social.

Jerry Calà, il post sui social emoziona tutti i fan

Attraverso i propri canali social il noto attore italiano Jerry Calà ha emozionato tutti i fan con un bellissimo post sui propri canali social, un messaggio per dare un ultimo grande saluto all’amico e il cordoglio per una triste perdita. Mauro aveva avuto dieci anni fa un trapianto di fegato da cui si era però ripreso; da un mese era ricoverato all’Ospedale per complicazioni di salute ed era in difficoltà da tempo. Il post sui social di Jerry Calà è il seguente:

“Ciao Maurino… Quante risate, quante scene insieme e quanta vita condivisa sul set e fuori dal set. Te ne vai in silenzio ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio…Jerry” e ha chiuso il messaggio con un cuore spezzato.

Se ne va cosi un’altra pagina dell’infanzia di tanti di noi, un attore che ci ha sempre strappato un sorriso e che ora resterà sicuramente nei nostri ricordi.