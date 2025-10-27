Questa ‘carta’ può renderti milionario: controlla se la conservi ancora

Potremmo avere in casa un oggetto più prezioso di quanto immaginiamo. Si tratta di una semplice carta, ma non di una carta qualsiasi. Una carta particolare, magari dimenticata in qualche angolo di casa, in un cassetto polveroso o ancora “dispersa” in mezzo a vecchie collezioni oggi potrebbe valere molto più di quanto pensiamo.

Il valore di alcune carte negli ultimi anni si è impennato sul mercato del collezionismo. Questo fenomeno silenzioso ha trasformato oggetti comuni in oggetti di grande valore – e interesse – economico. Converrà dunque controllare per vedere se conserviamo ancora questa carta. Potremmo scoprire di essere i possessori di un vero e proprio tesoro.

Il 2025 è un anno particolare per gli appassionati dei Pokémon, che proprio quest’anno festeggiano il quarto di secolo dal loro sbarco in Italia. I celebri mostriciattoli collezionabili arrivarono in Italia tra il 1999 e il 2000, a colpi di videogame e cartoni animati. Alcune singole carte dei Pokémon possono valere una vera fortuna. Ecco di quali si tratta.

Questa carta può valere milioni di euro

La carta Pokémon più costosa della storia è la Pikachu Illustrator. Fu disegnata Atsuko Nishida, il creatore del design originale dei Pokémon. Questa carta non è mai stata venduta nei negozi. La ricevettero nel 1998 solo i vincitori di un concorso d’illustrazione organizzato in Giappone da CoroCoro Comic. Da qui la particolare rarità della carta Pikachu Illustrator.

In tutto il mondo ne esistono soltanto 41 copie. E di queste soltanto 24 possiedono la certificazione ufficiale PSA (Professional Sports Authenticator, l’organismo internazionale che valuta lo stato di conservazione delle carte). Di recente una di queste carte, in perfette condizioni (grado di PSA 8), è stata battuta all’asta per la cifra “monstre” di oltre 4 milioni di dollari.

Un esemplare della Pikachu Illustrator (con grado di PSA 10) è stata venduta a Logan Paul, youtuber e wrestler, per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di dollari. È entrata così nel Guinness dei Primati come la carta Pokémon più costosa che sia mai stata venduta. In generale il mercato del collezionismo delle carte Pokémon vale centinaia di milioni di euro.

Le valutazioni, su piattaforme come Cardmarket, eBay e Heritage Auctions, dipendono da vari fattori: rarità, anno, condizioni. Una prima edizione di Charizard “Shadowless” può fruttare anche più di 400 mila euro. Possono valere molto anche le carte speciali come le edizioni del Museo Van Gogh o la serie dedicata a L’Urlo di Munch. Varrà la pena di controllare poi se tra i ricordi dell’infanzia non si trovino le carte del Set Base del 2000: possono arrivare a valere migliaia di euro.