Il Paradiso delle Signore anticipazioni: la scelta di Marcello ha un effetto devastante su Adelaide

La clamorosa decisione di Marcello Barbieri ha spezzato il cuore della contessa. Gli effetti su Adelaide saranno devastanti anche nelle prossime puntate.

Nell’ultima puntata della scorsa settimana de Il Paradiso delle Signore si è consumato quello che finora si può considerare il più grande colpo di scena della decima stagione: il clamoroso dietrofront di Marcello alla vigilia delle nozze con Adelaide. Barbieri si è presentato a Villa Guarnieri per annunciare a una esterrefatta contessa che il matrimonio non s’aveva da fare.

Un gesto ampiamente annunciato, quello del giovane imprenditore che solo qualche settimana prima aveva chiesto la mano della madre di Odile. Le ultime puntate hanno assistito al crescendo della crisi sentimentale di Marcello, sempre più dilaniato tra le ragioni del cuore e quelle della ragione. Alla fine il sentimento per Rosa ha prevalso.

La rottura con Marcello ha avuto un effetto devastante su Adelaide. La contessa di Sant’Erasmo ha sfogato la sua rabbia sugli oggetti della sua camera da letto prima di crollare a terra in un pianto disperato, subito consolata da Umberto che da tempo aveva fiutato che qualcosa non tornava. La delusione per Adelaide si prolungherà anche nelle prossime puntate.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: crisi nera per Adelaide, distrutta dal gesto di Marcello

I dolori di Adelaide, piantata in asso da Marcello il giorno che precedeva le nozze, continueranno a tenere banco a lungo. Lo rivelano le anticipazioni fino al 31 ottobre delle puntate del Paradiso delle Signore. Adelaide faticherà moltissimo a digerire l’ennesima delusione amorosa, tanto più difficile da metabolizzare per il fatto di essere arrivata come un fulmine a ciel sereno.

L’annullamento di quello che era atteso come il matrimonio dell’anno avrà una ricaduta devastante sulla contessa. La notizia della rottura tra Marcello e Adelaide si diffonderà in fretta e davanti a Villa Guarnieri e al Paradiso delle Signore si accalcheranno numerosi giornalisti. Roberto Landi farà di tutto per tenerli lontani dal grande magazzino.

Anche la tempra di una donna dalla personalità forte come la contessa di Sant’Erasmo sarà messa a dura prova dal gesto di Marcello. Nel frattempo Umberto comincerà a capire le ragioni del comportamento del suo giovane rivale. Nel frattempo Rosa farà ritorno a Milano, dove Marcello le farà una bella dichiarazione. Barbieri comunicherà a Roberto la sua decisione di lasciare il posto di direttore commerciale.

Odile intanto prenderà il posto di sua madre a un evento al Circolo e si rivolgerà proprio a Rosa per un aiuto. Ettore assisterà a un incontro tra la signorina Camilli e Marcello e successivamente proverà a far capire a Odile che tra i due potrebbe esserci qualcosa. Infine Adelaide capirà cosa ha portato il suo ex fidanzato a lasciarla a un passo dall’altare dopo aver ascoltato una conversazione tra sua figlia e Umberto.