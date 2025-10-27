Lutto improvviso in Serie A: Di Natale e Montella distrutti

Non è un momento semplice per il calcio italiano che ha appena perso un altro pezzo della propria storia. Un nuovo lutto ha colpito il movimento nostrano ed in particolare un club in cui ha scritto pagine indelebili.

È scomparso in queste ore Silvano Bini all’età di 96 anni, un totem dell‘Empoli, società toscana in cui ha vissuto anni incredibili attraversando tanto le soddisfazioni quanto le difficoltà. Il classe 1929 è stato un simbolo del movimento sportivo cittadino empolese diventando protagonista di decenni di calcio in azzurro.

Bini entrò nell’Empoli appena 18enne nelle vesti di segretario per poi andare a ricoprire nella sua lunga carriera praticamente ogni incarico fino ad arrivare anche alla presidenza. L’ex numero uno ha vissuto ogni sfaccettatura del club toscano tra il 1947 e il 1996 confrontandosi anche con uno dei momenti più bui della storia della società con la retrocessione in Serie C1.

Silvano Bini ha però scritto pagine indelebili divenendo un punto di riferimento riconosciuto per tutto il calcio empolese, tanto da scoprire anche una serie di talenti che poi avrebbero fatto la storia del movimento italiano.

Empoli, morto l’ex presidente Silvano Bini: da Montella a Di Natale, i talenti scoperti

Bini nel corso della sua straordinaria carriera ha avuto modo di scoprire tanti calciatori di livello come Antonio Di Natale e Vincenzo Montella, che sono partiti da Empoli per poi spiccare il volo in altri lidi in Serie A.

Fabio Galante ed Eusebio Di Francesco sono altri due nomi di rilievo sul curriculum dell’ex presidente, che da intenditore di calcio ha saputo incidere il suo nome in modo indelebile nel cuore dei tifosi empolesi, e non solo.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Silvano Bini che in queste ore ha raccolto tutto il calore dei supporters. Tra chi ha voluto spendere belle parole per lui anche il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, che ha detto: “Silvano Bini non è più con noi. Empolese doc, storico dirigente dell’Empoli calcio: nel ruolo di segretario, direttore generale e direttore sportivo ha contribuito a creare dal 1947 al 1996 le basi per la crescita della squadra, arrivando a ricoprire anche il massimo ruolo di Presidente”.

Ed ancora: 2Silvano Bini è stato un empolese che è ha vissuto quaggiù lasciando un segno. Il segno nello sport, il segno in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big, il segno per i tanti talenti scoperti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene. Silvano, che tu possa riposare in pace. Alla famiglia di Silvano un abbraccio grande grande”.