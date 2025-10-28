Lidl, che offerta: ti rivoluziona casa con un motore da 2600 giri al minuto

Lidl sorprende ancora la sua clientela con un nuovo strumento elettrico: un accessorio che sembra fatto su misura per chi deve gestire in maniera pratica i lavori domestici o di manutenzione all’aperto. Compattezza e potenza sono i punti di forza di questo prodotto. In particolare è dotato di un motore in grado di raggiungere i 2600 giri al minuto.

Questa caratteristica è garanzia di ottime performance anche nelle attività che richiedono più sforzo. Altri punti di forza di questo apparecchio sono la facilità d’uso e la solidità strutturale. Una combinazione che rende questo prodotto adatto tanto a chi già possiede una certa esperienza con gli utensili da lavoro quanto a chi è alla ricerca di una soluzione semplice per interventi meno complessi.

A completare il tutto provvedono il design essenziale e il peso contenuto. L’alimentazione elettrica rende superflui cavi o carburanti, a tutto vantaggio della maneggevolezza. Una volta ancora Lidl torna a proporre un prodotto capace di coniugare al meglio accessibilità e funzionalità. Il tutto a un prezzo decisamente conveniente.

La soluzione LIdl: potenza e ottimo rapporto-qualità prezzo per i lavori di giardinaggio

Chi ha un giardino sa che un dispositivo versatile e leggero come la motosega ricaricabile Parkside proposta da Lidl è l’ideale per le potature rapide. Non ci sarà alcun cavo da collegare e da trascinarsi dietro durante l’uso dell’attrezzo. Non bisognerà fare altro che innestare la batteria per esseri pronti al taglio. Grande libertà di movimento insomma.

A meno di 50 euro ci si potrà portare a casa una mini-motosega dalle dimensioni contenute, senza che questo significhi rinunciare alla potenza. Con una velocità della catena fino a 10 m/s e una lunghezza di taglio massima di 23 cm, è un vero concentrato di forza e maneggevolezza. La motosega Parkside venduta da Lidl è ideale per piccoli lavori di giardinaggio.

Chi deve potare alberi o rimuovere rami secchi potrà fare affidamento sul cuore di questo attrezzo in arrivo nei punti vendita Lidl dal 30 ottobre prossimo: un motore brushless con una coppia massima di 0,4 Nm. Questa dotazione permette alla motosega di raggiungere i 26000 giri al minuto, dato molto importante per una motosega rivolta a usi domestici.

Tutte queste caratteristiche si traducono nella capacità di operare tagli rapidi e precisi anche su un legno duro. Attenzione però: batteria e il caricabatterie non sono compresi nella confezione del marchio tedesco distribuito da Lidl. Si tratta di una scelta precisa della linea Parkside X20V TEAM. Chi possiede batterie e accumulatori dello stesso marchio potrà sfruttarli anche per la motosega.