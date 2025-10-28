Fino a 100.000 euro se conservi questo vinile: i collezionisti farebbero carte false per averlo

Ultimamente il mercato dei vinili è tornato in auge. E questo non vale soltanto per gli inguaribili nostalgici del suono analogico. Alcuni vecchi dischi in vinile oggi valgono una vera e propria fortuna. I loro possessori senza saperlo potrebbero letteralmente ritrovarsi con un piccolo tesoro nascosto nella soffitta di casa.

I collezionisti di tutto il mondo sono disposti a pagare cifre sostanziose – migliaia o anche decine di migliaia di euro – pur di procurarsi un raro LP da aggiungere alla propria collezione. Ma cos’è a rendere prezioso un disco in vinile? Come facciamo a capire se i vecchi dischi che abbiamo in soffitta possono arrivare ad avere un valore pari quasi a 100.000 euro?

Va detto che il valore di un vinile non è legato soltanto al nome dell’artista o al titolo del disco. A stabilirne il valore è una combinazione di fattori come la rarità o lo stato di conservazione, l’edizione e la tiratura o ancora elementi aggiuntivi (adesivi, dediche originali, poster, libretti interni, ecc.). Attenzione anche a particolarità come possibili errori di stampa o alla numerazione delle copie.

Questo vinile può valere fino a 100.000 euro

Piccoli dettagli come un errore nel titolo o un’etichetta stampata in maniera differente possono fare una grande differenza tra un disco “ordinario” e un pezzo da collezione dal valore molto elevato. Ci sono vinili che hanno letteralmente fatto la storia del collezionismo musicale. Quelli dei Beatles, ad esempio. Alcune edizioni speciali dei loro dischi sono state battute a cifre altissime nelle aste internazionali.

“Yesterday and Today” è stato venduto in alcune versioni a oltre 100mila euro mentre “Love Me Do”, nella sua edizione su acetato, è arrivato a sfiorare i 100mila euro. La copia numerata di “White Album” appartenuta a Ringo Starr è stata battuta all’asta per oltre 500 mila euro. Sul mercato dei vinili italiani i dischi più ricercati sono “…Ma cosa vuoi che sia una canzone..” di Vasco Rossi, “Mina per voi” di Mina, “Ingresso libero” di Rino Gaetano, “Arbeit macht frei” degli Area.

Chi ha il sospetto di essere in possesso di un vinile raro, la prima cosa da fare è controllare di quale edizione si tratta. Esistono piattaforme come Discogs o gruppi di collezionisti sui social network che possono rivelarsi molto utili nell’aiutare gli interessati a identificare la stampa e a valutarne nella maniera più precisa possibile il valore di mercato.

Conviene evitare di pulire o di apportare modifiche al disco. Anche un piccolo intervento potrebbe ridurne il valore collezionistico. Infine è possibile rivolgersi a negozi specializzati o a case d’asta. Possono offrire perizie gratuite o valutazioni certificate.