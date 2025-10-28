Il Governo fa un regalo ai cittadini, nuovo bonus da 2.000 al mese: a chi spetta

Buone notizie per alcuni cittadini. Il governo ha pronto un incentivo da 2.000 euro mensili. Ecco chi sono i beneficiari.

Non è un mistero che alcune economie europee, tra le quali la nostra, facciano molta fatica a reperire manodopera specializzata. Stando al portale europeo EURES / Eurofound le imprese italiane indicano difficoltà in circa il 49,3% delle ricerche di personale, con punte del 66,2% per i lavoratori specializzati e del 52,4% per le professioni tecniche.

Un altro report di ManpowerGroup segnala che il 78% delle imprese italiane incontra difficoltà nel trovare lavoratori con le competenze richieste. L’Italia però non è l’unico Paese costretto a fare i conti con la carenza di manodopera specializzata. Anche quella che una volta era detta la «locomotiva d’Europa» non ha vita facile da questo punto di vista.

Ci riferiamo naturalmente alla Germania. Anche i tedeschi stentano a trovare lavoratori con le giuste competenze, in particolar modo in alcuni comparti produttivi. Il governo tedesco perciò a breve sarà pronto a mettere in campo una misura che promette di rivoluzionare il mercato del lavoro. Si tratta di un incentivo da 2.000 euro al mese che si prefigge un duplice obiettivo. Ecco a cosa serve e a chi spetta.

Bonus da 2.000 euro al mese, a chi spetta l’incentivo governativo

Dal 1° gennaio 2026 in Germania entrerà in vigore la Aktivrente («pensione attiva»). La pensione attiva è un incentivo per i lavoratori che decideranno di continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile. In questo modo i lavoratori potranno avere fino a 2.000 euro esentasse al mese. L’idea è quella di ridurre le imposte sulle stipendio per i lavoratori in età pensionabile per rendere economicamente vantaggiosa la permanenza nel mondo del lavoro.

Come detto, questa manovra ha un duplice obiettivo. In primo luogo con la Aktivrente si cerca di dare una risposta alla carenza di manodopera qualificata soprattutto in alcuni settori produttivi. In secondo luogo incentivare i lavoratori a rimanere nel mercato del lavoro mira a sostenere un sistema previdenziale messo sotto pressione.

Il bonus promosso dal governo tedesco prevede la possibilità di avere uno stipendio esentasse fino a 12.348 euro all’anno per i single e 24.696 euro per le coppie. Sarà eliminato anche il cosiddetto Vorbeschäftigungsverbot, la disposizione che impediva alle aziende di riassumere lo stesso dipendente andato in pensione. I requisiti per ottenere il bonus da 2.000 euro esentasse al mese sono due.

Il primo requisito è avere raggiunto l’età pensionabile, dunque l’età minima per lasciare il lavoro. Il secondo è la copertura dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le malattie e la disoccupazione. L’esenzione fino a 2.000 euro riguarderebbe al massimo 80 ore mensili di lavoro retribuito con il salario minimo e 160 ore per le coppie.

I beneficiari della misura pagheranno i contributi per non gravare sul sistema sanitario e pensionistico. Secondo la versione attuale della proposta saranno esclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i prestatori di attività occasionali.