Triste addio a soli 35 anni: piange il mondo del calcio

Il centrocampista, che ha giocato anche in diversi top club europei, ha detto addio a soli 35 anni. È tutto finito

Prima o poi arriva per tutti gli atleti il duro momento in cui è necessario dire ‘basta’. Non è mai semplice accettare la fine della propria carriera anche per i calciatori che in molti casi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si lanciano in nuove avventure legate sempre al mondo del pallone.

Proprio nuove avventure attendono un centrocampista che ha girato mezza Europa e che ha deciso di smettere a 35 anni voltando pagina ed affacciandosi ad una nuova fase della propria vita. Il riferimento è a Grzegorz Krychowiak, polacco ex PSG e Siviglia, che ha annunciato la conclusione della propria carriera.

Il calciatore ha rivelato la decisione attraverso un video da ‘pensionato’ pubblicato sui social e che ha fatto immediatamente il giro del web. Protagonisti del filmato oltre al polacco ci sono il mare, una canna da pesca e tanta pace, la stessa che ci sarà ora alla fine del suo percorso da calciatore.

“È tempo di una nuova avventura“, ha dichiarato Krychowiak che ha avuto nell’Anorthosis la sua ultima tappa di una carriera gloriosa ed anche ricca di successi. Bordeaux, Reims, Nantes, Siviglia, PSG, WBA, Lokomotiv Mosca, Krasnodar, Aek Atene, Al-Shabab e Abha le altre tappe di una vita sportiva da autentico girovago del pallone che l’ha portato anche a raggiungere quota 100 presenze con la maglia della nazionale biancorossa.

Addio a Krychowiak: si ritira a 35 anni dal calcio giocato

Il ritiro è arrivato forse in un momento giusto, ma anche relativamente presto considerando come al giorno d’oggi le carriere si siano allungate.

Krychowiak intanto ha voluto salutare tutti arrivando in fondo ad un percorso da calciatore attraverso il quale ha lasciato un segno tra i tifosi polacchi: “Il calcio mi ha plasmato non solo come giocatore ma come persona soprattutto. Sono un calciatore di successo, non ho rimpianti e non cambierei nulla. Accetto la mia carriera così com’era: con momenti pieni di gioia e successi, ma anche con i momenti difficili che mi hanno insegnato tanto“.

Poi il ringraziamento proprio a chi lo ha supportato: “Ringrazio di cuore i tifosi che mi sono stati vicini nel bene e nel male, a tutti i calciatori con cui ho avuto l’onore di condividere il campo e a tutte le persone che mi hanno sostenuto lungo il percorso. Grazie alla mia famiglia e alla mia amata moglie – senza di voi niente di tutto questo avrebbe senso. Vale la pena giocare a calcio…“.