Chivu-Inter, è ufficiale: salta tutto in questi minuti

L’Inter torna a San Siro ad una ventina di giorni dall’ultima volta e lo farà domani sera contro una Fiorentina in crisi. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di rialzare subito la testa dopo il ko esterno sul campo del Napoli.

La squadra di Chivu ha fame di punti e di riscatto, e vuole riprendere la marcia che ha solo momentaneamente interrotto per tornare ad alimentare le ambizioni scudetto. L’avversario di domani è di quelli in enorme difficoltà, ma la gara non potrà essere presa sotto gamba. Le motivazioni della compagine di Pioli indubbiamente non mancano vista la situazione di classifica nella quale navigano Kean e soci.

La viola è infatti terzultima con appena 4 punti messi a referto arrivati attraverso 4 pareggi. Manca ancora la vittoria alla Fiorentina che a San Siro avrà l’arduo compito di andare a fare risultato in casa di una squadra fortissima e comunque in grande forma complessiva.

Chivu sta già preparando le eventuali contromosse da mettere in atto per farsi trovare pronti, ma non potrà presentare la sfida in conferenza stampa. La decisione è arrivata questa mattina ed è stata ufficializzata dalla stessa società meneghina con una breve nota sul proprio sito.

Dal portale nerazzurro si apprende: “La conferenza stampa di mister Chivu, in programma alle ore 14:00, è stata annullata”.

La scelta è stata presa per quanto accaduto nelle scorse ore a Fenegrò, non lontano dalla Pinetina, dove Josep Martinez è stato protagonista di una vera e propria tragedia. L’estremo difensore spagnolo ha investito un uomo di 81 anni che si stava muovendo su carrozzina elettrica.

L’impatto purtroppo è stato devastante e, nonostante i soccorsi del calciatore e l’arrivo dell’elisoccorso, di un’ambulanza e dei carabinieri, non c’è stato nulla da fare.

L’Inter ha quindi optato per evitare la conferenza stampa di Chivu, che domani sera dovrebbe presentarsi a San Siro col solito 3-5-2 con uno tra Sucic e Zielinski al posto dell’infortunato Mkhitaryan. In avanti senza Thuram ancora spazio a Bonny al fianco del capitano Lautaro Martinez.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Fiorentina:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.