Ultim’ora, tifosi dell’Inter sotto choc: ha perso la vita poco fa

I tifosi nerazzurri sono rimasti sconvolti nell'apprendere la terribile notizia: è accaduto stamattina nei pressi di Como

Le notizie tragiche. Quelle drammatiche. Che ridefiniscono il concetto di ‘tragedia’ troppo spesso abusato quando si parla di sport o di calcio. Che, per quanto importante sia, non può essere annoverato tra le cose fondamentali della vita.

Già, la vita. Quella di un uomo è stata spezzata proprio stamattina nei pressi di Fenegrò, in provincia di Como. La dinamica dell’incidente che ha visto coinvolta una persona di 81 anni e un giocatore della rosa dell’Inter è ancora da chiarire nei dettagli, ma ciò che purtroppo è certo è che l’uomo a bordo di una carrozzina elettrica è stato investito da un’automobile alla cui guida c’era Josep Martinez, il secondo portiere del club nerazzurro.

Come riferito da SkyTG24 in un ultim’ora che ha fatto rapidamente il giro anche sui social, l’impatto – avvenuto intorno alle 9:40 – è stato molto violento. Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. I tentativi di rianimazione dell’uomo da parte del personale sanitario dedicato sono stati inutili: l’anziano è praticamente morto sul colpo.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sembrerebbe – il condizionale è d’obbligo – che l’uomo sulla carrozzina possa aver cambiato improvvisamente direzione, tagliando così la strada al veicolo guidato dall’estremo difensore spagnolo.

Martinez choc: è morto l’uomo investito dal portiere

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la strada (la provinciale 32) risulta ancora temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito su un accadimento che inevitabilmente ha cambiato radicalmente la mattinata sia degli abitanti della zona che del giocatore iberico – per non parlare della vittima – , in evidente stato di choc dopo quanto accaduto.

Al momento non si registrano dichiarazioni da parte del conducente del veicolo, che tuttavia dovrà chiarire la dinamica dei fatti dopo esser stato accompagnato in caserma dai Carabinieri accorsi sul posto.

Una giornata da incubo per l’ex Genoa, e fatale per il pover’uomo – di cui ancora non si conoscono le generalità – che ha perso la vita in un modo davvero assurdo.