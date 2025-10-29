Stop ai treni per 16 giorni, pendolari bloccati: le date da segnare

Uno dei record mondiali detenuti dal nostro Paese, stando al Centro Studi di Conflavoro, è quello degli scioperi. Ogni giorno in Italia ci sono in media 3,1 scioperi, concentrati per il 40% nel settore dei trasporti. Le stime parlano di 1.129 proteste annuali, con una perdita di produttività tra 1,8 e 2,4 miliardi per le imprese e tra 580 e 810 milioni di euro per lo Stato sotto forma di mancato gettito.

Gli scioperi impattano sul PIL italiano in una percentuale stimata tra lo 0,15% e lo 0,25% annuo. Il più colpito è il settore dei trasporti, con danni indiretti annui che si attestano tra 800 milioni e 1,2 miliardi. Un’altra analisi condotta dal Centro studi di Unimpresa stima che tra scioperi, guasti, incidenti i ritardi accumulati sulla rete ferroviaria costino oltre 3,16 miliardi di euro al Paese.

I ritardi medi dei treni ad alta velocità sono pari a 30 minuti per viaggio. Insomma, i dati confermano la grama esperienza dei pendolari italiani, spesso costretti a fare i conti con ritardi che rischiano di trasformare il viaggio in una sorta di percorso a ostacoli. Questa volta però gli scioperi non c’entrano. I treni su questa tratta si fermeranno per un totale di 16 giorni per permettere lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria.

Stop di 16 giorni alla circolazione dei treni, le date da segnare sul calendario

Si annunciano diversi disagi per moltissimi pendolari lombardi. Per quattro fine settimana è previsto infatti lo stop alla circolazione ferroviaria sulla tratta Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Saranno interessate anche le linee Asso-Milano, Camnago-Milano e Bovisa-Milano Cadorna. I treni si fermeranno per permettere l’esecuzione di lavori sulla linea.

Quando – e per quanti giorni – si fermerà la circolazione ferroviaria? Lo stop ai treni servirà per completare i lavori propedeutici necessari alla realizzazione del sottopassaggio per le automobili lungo la linea. Le limitazioni alla circolazione riguarderanno la stazione di Seveso dal termine del servizio nella notte tra il venerdì e sabato e l’inizio del servizio del lunedì mattina dal 24 al 27 ottobre, dal 31 ottobre al 3 novembre, dal 7 al 10 novembre e dal 14 al 17 novembre.

I treni sulla linea interessata dai lavori si fermeranno dunque per un totale di sedici giorni di stop. Alcune lavorazioni sulla linea avranno luogo anche in orario notturno per rispettare i requisiti minimi di sicurezza. Nella tratta interessata Trenord organizzerà un servizio sostitutivo di bus.

L’elenco dei bus messi a disposizioni dei pendolari si può trovare sul sito di Trenord a partire dalla pagina “Lavori tra Seveso e Meda-Camnago” nella sezione dedicata ai “Cantieri e modifiche alla circolazione dei treni”.