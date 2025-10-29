Carta Dedicata a Te, novità in arrivo dal 2026: finalmente una buona notizia

Ci sono novità per quanto riguarda La Carta Dedicata a Te riservata alle famiglie più bisognose per acquistare beni alimentari essenziali. Anche per il biennio 2026-2027 il sussidio è stato confermato. La manovra di Bilancio 2026 contiene un importante rifinanziamento statale della misura, destinata a essere potenziata con nuove risorse.

L’esecutivo ha deciso dunque di rifinanziare la Carta Dedicata a Te. Il governo ha previsto un incremento di 500 milioni di euro per ognuno degli anni 2026 e 2027. Dal prossimo anno le risorse saranno quasi certamente destinate solo all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Non solo: è previsto anche un un ulteriore aumento di 2 milioni e 231 mila euro all’anno.

L’aumento servirà a coprire le spese di gestione e attuazione della misura. È quanto stabilisce l’articolo 3 della manovra di Bilancio del 2026 in fase di approvazione. La misura mira a supportare le famiglie in difficoltà economica, mantenendo in vita uno strumento già impiegato negli anni passati. Ma cosa cambia per i beneficiari della Carta Dedicata a Te?

Carta Dedicata a Te, le novità introdotte nel 2026 dalla legge di Bilancio

Sono in arrivo delle novità per quanto riguarda la Carta Dedicata a Te. In primo luogo nel 2026 e 2027 il governo ha stanziato più fondi. Una maggiore disponibilità destinata a tradursi in un allargamento della platea dei beneficiari a partire dal 1° gennaio 2026. Più persone insomma avranno diritto al contributo da 500 euro riservato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Fino a quest’anno la Carta Dedicata a Te poteva essere utilizzata per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici e di beni alimentari di prima necessità presso esercizi convenzionati. Dal prossimo anno le regole per la social card potrebbero cambiare, in particolare per quel che concerne gli acquisti consentiti. È quanto fa intendere la nuova legge di Bilancio.

La manovra di Bilancio in corso di approvazione ha stanziato nuovi fondi. Ma fa riferimento soltanto all’acquisto di beni alimentari, non più ai trasporti. La modifica fa pensare che la Carta Dedicata a Te potrebbe ritornare alla sua funzione originaria, unicamente concentrata sul sostegno alimentare alle famiglie che versano in situazioni di difficoltà economica.

Per avere la conferma definitiva bisognerà aspettare però il Decreto attuativo che provvederà a definire in maniera dettagliata le modalità di utilizzo della carta, i beneficiari e gli eventuali limiti previsti per il biennio 2026 2027. A partire dal 1° gennaio 2026 le risorse saranno disponibili. Tuttavia l’effettiva distribuzione della Carta dipenderà dall’adozione del Decreto attuativo, chiamato a definirne tempi, modalità di assegnazione e platea dei beneficiari.