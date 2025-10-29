Penalità Verstappen, esplode la bomba dopo il Gp del Messico

L’ultimo Gran Premio di Formula Uno si è tenuto in Messico ed ha dato sicuramente importanti risposte. In primo luogo c’è una lotta al vertice clamorosa con Lando Norris che ha dominato in Nord America ed ha superato in classifica il compagno di squadra Oscar Piastri. ‘Tra i due litiganti il terzo gode?’, il detto è questo ed è quello che spera il campione del mondo in carica Max Verstappen.

Il pluricampione olandese ha recuperato diversi punti negli ultimi Gran premi ed è tornato cosi in corsa per il titolo, manca sempre meno ed il pilota punta a vincere e convincere, riuscendo cosi in un’impresa che sarebbe storica. In questa stagione ‘Super Max’ è stato ad oltre 100 punti di divario dal primo posto ma ora ha oltre che dimezzato lo svantaggio e, sebbene sia difficile, spera in un’altra grande impresa. Un’impresa che renderebbe ancora di più la sua carriera leggendaria.

Verstappen è arrivato terzo in Messico, ha provato a superare Leclerc ma non c’è riuscito ed alla fine ha limitato i danni, salvandosi cosi in extremis. Ci sono state grosse polemiche ad inizio gara, specialmente dopo il contatto ad inizio gara tra Verstappen ed Hamilton. In molti hanno criticato la scelta di punire solo Lewis e nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno scatenato la polemica.

Bufera Verstappen, le parole hanno fatto rumore

Il giornalista Martin Brundle ha parlato nel corso del podcast di Sky Sports Uk ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni che riguardano l’olandese e l’uomo ha sentenziato in questo modo:

“Verstappen doveva ricevere un drive-through, avrei dato una punizione severa per mettere fine a queste prese in giro” tuona cosi l’uomo senza remore. Poi Brundle prosegue spiegando le motivazioni di questa sentenza che appare comunque piuttosto dura: “Se qualcuno avesse fatto quello che ha fatto lui si sarebbe messo ad urlare via radio che quel pilota non aveva intenzione di comportarsi in questo modo” e poi Brundle ha proseguito avvisando:

“Verstappen non ha fatto alcun tentativo di fare la curva, anzi addirittura ha accelerato. Leclerc quantomeno ci ha provato e quindi io avrei dato a Max 10 secondi di penalità” la conclusione che poteva cosi sconvolgere la lotta per il Mondiale. Verstappen alla fine se l’è cavata ma specialmente Hamilton è apparso non gradire questa disparità di trattamenti.