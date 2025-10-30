Un Posto al Sole anticipazioni: triste addio al Vulcano, ansia Rossella

Ansie e amarezze caratterizzeranno le prossime puntate di Un Posto al Sole. Lo rivelano le anticipazioni delle puntate in onda dal 3 al 7 novembre. La storica soap di Rai 3 è giunta alla trentesima stagione, ma quella che a giusto titolo viene indicata come la «Beautiful italiana» continua a raccogliere le attenzioni di un folto pubblico di appassionati.

I dati della gara Auditel dicono che nella giornata di lunedì 27 ottobre la soap ambientata a Napoli ha raccolto il 6,4% di share conquistando un milione e 362 mila spettatori. I prossimi episodi di Upas assisteranno a un triste addio al Caffè Vulcano, dove da poco è rientrata Silvia, fresca reduce dalla vacanza in Nuova Zelanda insieme a Michele.

Momenti di ansia invece per Rossella. La dottoressa Graziani avrà delle serie difficoltà sul posto di lavoro. I prossimi appuntamenti con Un Posto al Sole vedranno i residenti di Palazzi Palladini molto impegnati tra nuovi amori, ritorni di fiamma, intrighi, rientri inaspettati. Ecco cosa succederà negli episodi in onda nel preserale di Rai 3 dal 3 al 7 novembre 2025.

Spoiler Upas: sofferto addio al Caffè Vulcano, Rossella in difficoltà

Tempo di decisioni sofferte al Caffè Vulcano. Silvia, Diego e Nunzio dovranno fare una scelta difficile che riguarda Gianluca. I problemi con l’alcol del giovane Palladini si sono manifestati in maniera chiara anche sul luogo di lavoro creando imbarazzo tra la clientela. Divisa tra l’affetto che prova per lui e la necessità di tutelare la reputazione del locale, Silvia dovrà prendere un provvedimento spiacevole.

Nelle prossime puntate la titolare del Caffè Vulcano deciderà di non rinnovare il contratto a Gianluca. Il figlio di Alberto sarà dunque costretto a dire addio al bar e prenderà davvero molto male la notizia del suo allontanamento. Momenti difficili in ospedale anche per Rossella a causa del papà di un ragazzo. Spazio anche per il triangolo tra Rosa, Damiano e Pino.

Rosa sarà sempre più confusa dopo quanto accaduto con il suo ex. Clara la spingerà a fare chiarezza con sé stessa e con Pino. Ma appare evidente che la storia con il postino è ormai ai titoli di coda. Nel frattempo Damiano indagherà su un’aggressione a Peppe Caputo. L’indiziato numero uno sarà il suo amico – e fratello di Rosa – Eduardo Sabbiese, già in una situazione delicata sul piano legale.

BIce metterà a rischio il processo di riavvicinamento tra Guido e Mariella proprio quando la riconciliazione tra i due ex sembrava ormai a un passo. La donna sarà decisa a recuperare il suo denaro con l’aiuto di Mariella e di una infiltrata davvero insospettabile. Micaela tornerà in radio, ma non andrà tutto benissimo, mentre Manuela dovrà fare i conti con un ultimo scoglio prima della laurea.