Un Posto al Sole anticipazioni: triste addio al Vulcano, ansia Rossella

di

Un addio molto sofferto guasterà il clima al Caffè Vulcano. Preoccupazione per Rossella nelle prossime puntate della soap di Rai 3.

Rossella Graziani

Ansie e amarezze caratterizzeranno le prossime puntate di Un Posto al Sole. Lo rivelano le anticipazioni delle puntate in onda dal 3 al 7 novembre. La storica soap di Rai 3 è giunta alla trentesima stagione, ma quella che a giusto titolo viene indicata come la «Beautiful italiana» continua a raccogliere le attenzioni di un folto pubblico di appassionati.

I dati della gara Auditel dicono che nella giornata di lunedì 27 ottobre la soap ambientata a Napoli ha raccolto il 6,4% di share conquistando un milione e 362 mila spettatori. I prossimi episodi di Upas assisteranno a un triste addio al Caffè Vulcano, dove da poco è rientrata Silvia, fresca reduce dalla vacanza in Nuova Zelanda insieme a Michele.

Rossella Graziani
Un Posto al Sole anticipazioni: triste addio al Vulcano, ansia Rossella (Foto Facebook @Un posto al sole Rai) – Diregiovani.it

Momenti di ansia invece per Rossella. La dottoressa Graziani avrà delle serie difficoltà sul posto di lavoro. I prossimi appuntamenti con Un Posto al Sole vedranno i residenti di Palazzi Palladini molto impegnati tra nuovi amori, ritorni di fiamma, intrighi, rientri inaspettati. Ecco cosa succederà negli episodi in onda nel preserale di Rai 3 dal 3 al 7 novembre 2025.

Spoiler Upas: sofferto addio al Caffè Vulcano, Rossella in difficoltà

Tempo di decisioni sofferte al Caffè Vulcano. Silvia, Diego e Nunzio dovranno fare una scelta difficile che riguarda Gianluca. I problemi con l’alcol del giovane Palladini si sono manifestati in maniera chiara anche sul luogo di lavoro creando imbarazzo tra la clientela. Divisa tra l’affetto che prova per lui e la necessità di tutelare la reputazione del locale, Silvia dovrà prendere un provvedimento spiacevole.

Nelle prossime puntate la titolare del Caffè Vulcano deciderà di non rinnovare il contratto a Gianluca. Il figlio di Alberto sarà dunque costretto a dire addio al bar e prenderà davvero molto male la notizia del suo allontanamento. Momenti difficili in ospedale anche per Rossella a causa del papà di un ragazzo. Spazio anche per il triangolo tra Rosa, Damiano e Pino.

Gianluca Alberto Luca
Spoiler Upas: sofferto addio al Caffè Vulcano, Rossella in difficoltà (Foto Facebook @Un posto al sole Rai) – Diregiovani.it

Rosa sarà sempre più confusa dopo quanto accaduto con il suo ex. Clara la spingerà a fare chiarezza con sé stessa e con Pino. Ma appare evidente che la storia con il postino è ormai ai titoli di coda. Nel frattempo Damiano indagherà su un’aggressione a Peppe Caputo. L’indiziato numero uno sarà il suo amico – e fratello di Rosa – Eduardo Sabbiese, già in una situazione delicata sul piano legale.

BIce metterà a rischio il processo di riavvicinamento tra Guido e Mariella proprio quando la riconciliazione tra i due ex sembrava ormai a un passo. La donna sarà decisa a recuperare il suo denaro con l’aiuto di Mariella e di una infiltrata davvero insospettabile. Micaela tornerà in radio, ma non andrà tutto benissimo, mentre Manuela dovrà fare i conti con un ultimo scoglio prima della laurea. 

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2025 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie