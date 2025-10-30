Vi svelo il trucco per eliminare il calcare dai vetri della doccia: è pazzesco

Chiunque abbia una cabina doccia con vetri trasparenti conosce bene il problema, che si presenta alla fine di ogni doccia, ossia quelle fastidiose macchie bianche che si formano giorno dopo giorno, difficili da rimuovere anche con i detergenti più aggressivi. Ed è proprio il calcare ad essere il responsabile di tutto questo, un nemico silenzioso ma costante, capace di rovinare l’aspetto dei vetri e di farli sembrare sempre opachi, anche appena puliti.

Tra acqua dura, vapore e residui di sapone, mantenere la doccia brillante sembra spesso una missione impossibile. Molti ricorrono a prodotti specifici, spesso costosi e ricchi di sostanze chimiche, ma il risultato non è sempre all’altezza delle aspettative. C’è chi usa anticalcare commerciali, chi si affida all’aceto puro o al limone, chi addirittura prova a lucidare i vetri con carta di giornale.

Un solo trucco è efficace per eliminare il calcare dai vetri della doccia: ecco quale

Nonostante i numerosi prodotti che ci sono in commercio, il rimedio più efficace e sorprendente arriva direttamente dalla tradizione domestica, da quegli antichi trucchi della nonna, che si tramandano da generazioni e che oggi tornano a stupire per la loro semplicità e potenza. Ebbene, fra questi, si nasconde il metodo perfetto per eliminare tutto il calcare dai vetri della doccia.

Il segreto è un mix di borotalco e aceto, due ingredienti comuni che insieme creano una soluzione anticalcare straordinaria. L’aceto, grazie alla sua acidità naturale, scioglie i depositi di calcare e rimuove i residui di sapone, mentre il borotalco svolge un’azione delicatamente abrasiva che aiuta a lucidare la superficie senza graffiarla. Ecco quindi cosa servirà nello specifico:

400 ml di acqua

3 cucchiaini di borotalco

400 ml d’aceto di vino bianco

1 flacone spray

Prendere il flacone spray e mettere al suo interno prima acqua e borotalco, chiudere il tutto è agitare per qualche secondo. A questo punto, aprire nuovamente il flacone e mettere l’aceto, richiudere e agitare ancora. Ecco che la miscela è pronta per entrare in azione. Basterà vaporizzarla su vetri della doccia e lasciare agire per 10 minuti. Passato il tempo necessario, prendere un panno, meglio se in microfibra, e passarlo su tutti i vetri. Lo sporco verrà subito via. Ora non resta che risciacquare e asciugare per notare subito dei vetri brillantissimi.