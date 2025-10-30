Alla fine arriva Mancini: panchina all’ex ct della Nazionale

Clamoroso colpo di scena e Roberto Mancini è pronto a tornare. L'annuncio potrebbe arrivare prestissimo, cosa sta succedendo.

Dopo una lunga attesa arrivano a saltare le prime panchine in serie A. Siamo arrivati ormai ad un quarto della serie A e iniziamo a vedere i primi raffronti, tecnici che hanno fatto bene e tecnici con squadre che sono in difficoltà e cosi ora si arriva agli esoneri. Nelle ultime ore sono nati nuovi rumors e occhio perchè potrebbe tornare in panchina Roberto Mancini.

L’ex allenatore di Italia e Arabia Saudita è reduce da un’avventura difficile in terra araba e alla fine è fermo da diversi mesi. Ora però Mancini non vede l’ora di tornare, il suo sogno è ritornare in serie A e per questo ha rifiutato opzioni sempre in Arabia o in Premier League, come ad esempio quella del Nottingham Forrest. Mancini attende la serie A ed ormai sembra essere questione di giorni.

L’ex allenatore della Nazionale è stato accostato alla Juventus in questi giorni ma alla fine il club bianconero ha deciso di optare per Luciano Spalletti con l’ex Napoli e Italia che proverà a rialzare la china di uno storico club ma in questo momento in grosse difficoltà. Ora un altro club però pensa a Mancini, stiamo parlando della Fiorentina dove Roberto potrebbe tornare addirittura dopo quasi 20 anni. Il futuro di Stefano Pioli è appeso ad un bivio.

Mancini vicino al ritorno, potrebbe avvenire nel weekend

Mancini è il primo nome in casa Fiorentina per sostituire Stefano Pioli il cui futuro nel club toscano sembra avere ormai le ore contate. 4 punti nelle prime 9 giornate di campionato e al momento la squadra toscana rischia addirittura la retrocessione; sembra assurdo dirlo dopo un ottimo mercato ma la società vede l’obiettivo salvezza come la priorità.

Nel prossimo turno di campionato il club gigliato ospiterà il Lecce in un quasi drammatico match salvezza e sia Pioli che Di Francesco rischiano la panchina. Senza vittoria Pioli verrebbe quasi sicuramente tagliato e a quel punto il club avrebbe individuato in Mancini il suo sostituto. La Fiorentina ha speso molto in estate ma i risultati sono stati piuttosto deludenti.

Anche ieri sera il club gigliato ha giocato contro l’Inter ed è letteralmente crollato a San Siro con un secco 3 a 0. Un 3 a 0 che sta quasi stretto alla squadra milanese, il migliore in campo per la squadra di Pioli è stato De Gea e la squadra cosi in gira assolutamente.

