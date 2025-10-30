Grave lutto, il cordoglio del Napoli: “Ha segnato pagine indimenticabili”

Un lutto terribile ha colpito Napoli e non solo. Addio ad un personaggio di spicco che ha scritto pagine importanti di storia

Ieri si è spenta un’autentica leggenda della musica partenopea lasciando un vuoto molto complicato da colmare tra i fan di tutto il mondo.

Ad 80 anni si è spento James Senese, il ‘figlio della guerra’ che ha saputo farsi largo con sax ed un enorme talento. Un addio struggente quello del musicista classe 1945 che nell’immaginario collettivo napoletano era un vero e proprio totem, riconosciuto ovunque ed amatissimo da milioni di persone.

A dare la triste notizia della sua scomparsa è stato attraverso i social l’amico e collega Enzo Avitabile che ha scritto il seguente messaggio: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un GRAZIE! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.

Il post pubblicato dall’amico artista ha fatto prontamente il giro del web, raccogliendo valanghe di commenti e mi piace per una vera e propria leggenda partenopea della musica che si è purtroppo spenta ad 80 anni. In lacrime anche la SSC Napoli, colpita dal lutto tanto da pubblicare un post di cordoglio sui social nelle scorse ore.

Napoli in lutto per James Senese: arriva anche il messaggio della società

Napoli ed il Napoli hanno quindi perso un pezzo di storia come James Senese, che resterà per sempre nel cuore di tutti tanto con la sua musica indelebile quanto con una storia personale pazzesca che non ha bisogno di presentazioni.

Il Napoli calcio ha quindi voluto dedicare un messaggio sul proprio profilo X, ricordando la grandezza immensa di un artista come Senese: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di James Senese, artista esemplare, illustre interprete del Neapolitan power, che ha segnato pagine indimenticabili del panorama musicale italiano e mondiale”.

Un lutto generale per tutta la comunità partenopea passato anche dal messaggio social del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “James Senese – ha scritto – è stato un artista straordinario, un figlio della Napoli vera, passionale e intrisa di contaminazioni. È stato un onore averlo protagonista di molte nostre iniziative tra cui il Capodanno. Il suo sax risuonerà per sempre, nel nome di Pino Daniele”.

Al coro delle condoglianze si è unito anche Vincenzo De Luca: “Ci ha lasciati James Senese, sassofonista straordinario, musicista, artista napoletano apprezzato in tutto il mondo. Sono ore davvero tristi per la nostra comunità che piange per la scomparsa di un suo figlio così talentuoso e amato”.