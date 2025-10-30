Alcaraz, è un vero e proprio dramma: c’entra Nadal

Carlos Alcaraz è stato uno dei protagonisti assoluti di questo 2025 ed ha ottenuto una grandissima serie con risultati importanti che gli hanno permesso di superare in classifica il grande rivale Jannik Sinner e tornare cosi numero uno al mondo. Lo spagnolo ha vinto una serie di tornei importanti e tra le altre cose ha vinto il titolo in tornei importanti come il Roland Garros e gli Australian Open.

La rivalità tra i due è entusiasmante ed anche a Parigi in molti speravano in una nuova finale tra loro. A sorpresa però Alcaraz è caduto, sconfitto in rimonta dal britannico Cameron Norrie e ko al primo turno del torneo. Una sorpresa assoluta visto che in questa stagione in molti celebravamo i risultati continui dello spagnolo, e in molti dicevano che finalmente Alcaraz era continuo come il suo grande rivale Sinner.

Cosi la sconfitta sul cemento transalpino ha portato nuove polemiche e ha messo lo spagnolo nel mirino. Tanti tifosi e addetti ai lavori hanno criticato la sua prestazione, e tra questi anche l’ex tennista e ora opinionista Jim Courier ha avuto parole molto forti per quel che riguarda il comunque giovanissimo campione spagnolo. Dichiarazioni che stanno facendo molto rumore, specialmente in vista dei prossimi impegni futuri.

Courier netto su Alcaraz, le parole lasciano di sasso

Alcaraz ha vinto e fatto record su record alla sua età ma c’è ancora chi critica e nelle ultime ore hanno fatto molto rumore le dichiarazioni dell’ex tennista Jim Courier che ha sottolineato: “Una cosa che ci piace di Alcaraz è il rischio che corre in partite come queste, ha una sua natura imprevedibile” ma è un pregio ed anche un difetto e Courier e prosegue: “Il modo in cui attacca la rete è contro ogni previsione e logica, gioca a tennis ad altissimo rischio ed è un vero kamikaze” sottolineando che questo tennis genera grandi giornate ma anche giornate no.

Ma sia Courier che gran parte della stampa ha parlato anche di un problema, la cosiddetta ‘Sindrome di Nadal’. Alcaraz è un grande campione ma come capitava a Nadal anch’egli più volte è arrivato scarico e affannato ai tornei di fine stagione. Per questo motivo gli unici due tornei che mancano a Nadal sono il 1000 di Parigi e le Atp Finals ed anche Alcaraz ancora deve vincerli. La speranza per lui è che possa riuscirci già quest’anno, magari proprio alle Finals Atp di Torino dove rifilerebbe un grande sgarbo all’amico e rivale Jannik Sinner.