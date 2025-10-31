Addio WhatsApp, milioni di utenti non ci credono: segnate questa data

Dire che WhatsApp ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare equivale a rasentare l’ovvio, l’ennesima grande soddisfazione – si fa per dire – per il povero Monsieur Lapalisse, che certo non immaginava di diventare un giorno il campione mondiale dell’ovvietà. I fatti però rimangono. E non si può che constatare l’incredibile successo raccolto dall’app rilevata da Meta nel 2014.

A dirlo non siamo noi, ma i numeri. Come quelli forniti lo scorso maggio dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, dai quali risulta che WhatsApp è arrivata alla cifra monstre di oltre 3 miliardi di utenti mensili. Se teniamo conto che secondo i dati ONU attualmente il mondo conta circa 8,2 miliardi di persone, questo significa che più di un terzo del pianeta usa l’app di messaggistica di Meta.

Insomma, Zuckerberg e soci hanno “whatsappizzato” il mondo. Un risultato più che soddisfacente per l’app acquisita undici anni fa da Meta al prezzo di 19 miliardi di dollari. WhatsApps si conferma un business chiave per il colosso di Menlo Park. Tuttavia qualcosa sta per cambiare per WhatsApp e sicuramente molti utenti saranno sorpresi. Ecco la data da segnare sul calendario.

WhatsApp, l’addio che fa già discutere: c’è la data

I cambiamenti di rotta, nel mondo del digitale, sono all’ordine del giorno. Il prossimo anno qualcosa di profondo cambierà anche per WhatsApp. I numerosissimi utenti dell’app di Meta dovranno prepararsi a salutare una delle funzionalità più comode e apprezzate introdotte dal gruppo guidato da Zuckerberg. Si tratta di una scelta strategica da parte dell’azienda.

A partire dal 15 gennaio 2026 WhatsApp dovrà fare a meno dell’integrazione con ChatGPT, il famoso chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Fino ad oggi le stime parlano di circa 50 milioni di utenti che almeno una volta hanno fatto ricorso a ChatGPT direttamente all’interno di WhatsApp per chiedere informazioni al chatbot di OpenAI, la società proprietaria del modello GPT.

La conferma arriva dalla stessa OpenAI che in una nota ufficiale ha spiegato le ragioni che stanno dietro alla svolta. A quanto sembra, la separazione tra WhatsApp e OperAI è legata a modifiche introdotte da Meta alla policy sulla privacy di WhatsApp. Le modifiche mirano a garantire un più rigido controllo sull’utilizzo dei dati e sull’integrazione con servizi esterni.

In pratica WhatsApp non permetterà più che applicazioni o bot di terze parti possano interagire direttamente con i messaggi o i gruppi degli utenti. La novità renderà impossibile a ChatGPT operare all’interno dell’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Da gennaio 2026 si interromperà dunque la partnership tra WhatsApp e ChatGPT.