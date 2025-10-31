Serie A, panchina a Pecchia: esonero inevitabile

Ormai è crisi nera per un club di Serie A ancora a secco di vittorie che ha bisogno di una forte sterzata per evitare brutte sorprese.

All’ultimo posto in classifica c’è il Genoa di un criticatissimo Patrick Vieira che proprio non riesce a scrollarsi di dosso le problematiche di questi primi mesi di stagione. In nove gare di campionato i liguri non hanno raccolto successi mettendo a referto appena tre pareggi e ben sei sconfitte. I rossoblù stanno vivendo un autentico incubo ad occhi aperti che ha toccato il picco più basso con il ko interno contro la Cremonese del turno infrasettimanale che ha anche portato alla reazione furente dei tifosi.

I supporters genoani iniziano ad essere preoccupati per le sorti della propria squadra del cuore che dal fondo della classifica dovrà provare a rimettere insieme i cocci per tentare di risalire quanto prima. Lo sa bene anche Vieira, il cui tempo sulla panchina ligure sembra ormai in procinto di scadere.

Ciononostante a ‘Dazn’ dopo la sconfitta contro la Cremonese lo stesso allenatore francese ha ammesso: “Se sento la fiducia? È un po’ difficile. Ma questa domanda per me non ha senso. La mia preoccupazione per me è provare di vincere la partita. Oggi è un momento difficile per tutti noi e dobbiamo accettare le critiche che possiamo avere. Per il resto, vediamo. Dobbiamo prendere il tempo giusto per decidere bene”.

Ed ancora: “Vogliono tutti il bene della società, sono contento di sentire il supporto del club. Oggi siamo delusi da prestazione e risultato, accettiamo le critiche. Preoccupato no, mancano tantissime partite”.

Calciomercato, Vieira rischia l’esonero: il Genoa pensa a Pecchia

Vieira inizia a vacillare nonostante dica di non essere preoccupato per il futuro del Genoa. Intanto la prossima gara esterna contro il Sassuolo potrebbe assumere contorni decisivi per la panchina del francese.

A seguire ci sarà poi anche la partita contro un’altra squadra in difficoltà come la Fiorentina, per poi arrivare ad una sosta dalla quale ci si attendono risposte. La società per ora potrebbe concedere una piccola fiducia a tempo a Vieira, che qualora dovesse restare, avrebbe in dote le prossime due gare per invertire un trend che mette il Genoa in una situazione pericolosissima in ottica salvezza.

Se le cose non dovessero cambiare il club ligure potrebbe propendere per l’esonero proprio a margine della sosta e ricominciare con un nuovo volto. Secondo quanto evidenziato ad ‘Fantacalcio.it’, oltre al solito Ballardini, potrebbe fare gola anche Fabio Pecchia come eventuale post Vieira.

L’ex centrocampista è reduce da un’avventura al Parma culminata con l’esonero dello scorso anno ed in generale ha avuto modo di allenare anche in realtà come Verona e Cremonese. Il Genoa sarebbe un trampolino di rilancio.