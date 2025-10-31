Muore a 26 anni, lutto nello sport: annuncio della Federazione nazionale

Quando una persona viene a mancare è sempre una bruttissima notizia ma lo è specialmente quando muore qualcuno di giovane e con ancora tutta una vita davanti. Nelle ultime ore il mondo dello sport piange l’addio di uno dei suoi protagonisti, una persona che purtroppo è venuta a mancare all’età di soli 26 anni.

Fin da piccolo lo sportivo tende a dedicare tutta la sua vita allo sport e cosi quando la famiglia vede morire uno di loro in questo modo si resta quasi scioccati, si hanno davvero poco da dire e si vivono grandi attimi di dolore. Il mondo della pallavolo piange la morte di Saber Kazemi, giovane protagonista del mondo della pallavolo e tra le stelle della Nazionale dell’Iran, squadra con il quale ha vinto davvero molto.

A dare la notizia della sua morte è stata la stessa federazione, parliamo di uno sportivo che ha vinto 2 medaglie d’oro negli Asian Games nel 2021 e nel 2022, un oro ed un argento poi nei campionati asiatici ed uno sportivo che veniva molto apprezzato per quello che faceva sia dentro che fuori dal campo. E in Iran sono sotto shock per la sua morte, specialmente per il modo in cui è avvenuto, un autentico dramma per l’intero sport iraniano.

Dramma nel mondo dello sport, arriva un lutto improvviso

La notizia della morte di Saber Kazemi ha scosso sia tutti coloro che lo conoscevano che lo sport iraniano che era profondamente legato a lui e che ora vive cosi giorni di lutto. Il ragazzo si trovava in Qatar, nella città di Al rayyan dove disputava il suo campionato e il modo in cui è morto ha lasciato tutti abbastanza stupefatti. Dopo un allenamento Saber era infatti andato nel bagno della piscina dove alloggiava ed improvvisamente è rimasto folgorato, purtroppo non c’è stato davvero nulla da fare.

L’uomo è rimasto in coma per alcuni giorni ma dopo una lunga attesa i medici dell’Ospedale hanno dichiarato le sue condizioni irreversibili e ormai è cerebralmente morto. Al momento il ragazzo è ancora attaccato ai macchinari e magari si attenderanno novità dalla sua famiglia. Una storia particolare e al momento c’è un indagine in corso per capire cosa è realmente accaduto. Il mondo dello sport perde un grande campione e specialmente in Iran sono scossi per una vicenda destinata ancora a far discutere.