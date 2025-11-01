Firma lampo, triennale per Dybala: dove giocherà l’anno prossimo

La Roma è in vetta alla classifica di Serie A a pari merito col Napoli campione in carica. I giallorossi dopo i ko contro Inter e Viktoria Plzen hanno saputo immediatamente rialzare la testa grazie ai successi in serie ottenuti con Sassuolo e Parma.

6 punti in una manciata di giorni che hanno immediatamente riportato il sereno nella capitale, lì dove Gasperini sta facendo un lavoro importante per costruire la squadra del presente e del futuro. Una figura di enorme rilevanza per le sorti della Roma è certamente quella di Paulo Dybala, finalmente tornato in forma ed a pieno servizio.

L’attaccante argentino sta vivendo un momento positivo, ed ha anche trovato il suo primo centro in campionato, risultato peraltro decisivo, nella trasferta in casa del Sassuolo. A seguire un assist pesante contro il Parma a confermare un trend positivo dal punto di vista personale iniziato già dalla rete nel ko interno di Europa League al cospetto del Viktoria.

Gasperini si coccola quindi il rientro efficiente della Joya tanto da elogiarne il valore anche nel post partita contro i neroverdi: “Non ho mai avuto dubbi su Paulo, è un giocatore straordinario e un attaccante ma non un attaccante esterno: può fare la prima o la seconda punta, può giocare ovunque”.

Dybala torna a brillare e la Roma può finalmente goderselo mettendo da parte i troppi problemi fisici che spesso lo hanno martoriato. Per le ambizioni dei giallorossi il talento purissimo dell’argentino è fondamentale, così come è importante capirne il prossimo futuro.

Calciomercato Roma, pronto un triennale per Dybala: l’argentino pronto a dire sì

La questione Dybala è aperta da tempo ma ora potrebbero prospettarsi nuovi scenari. Il contratto della Joya è in scadenza a giugno 2026 e dunque questi potrebbero essere gli ultimi mesi in quel di Roma.

La dirigenza capitolina ha però ben altre idee, confermate anche dall’edizione odierna del ‘ Corriere dello Sport’ che sottolinea come nel futuro dell’argentino potrebbe esserci un nuovo contratto triennale con la Roma.

Seppur senza ancora dialoghi diretti ufficiali con l’entourage, l’argomento resta sul tavolo e sarà lo stesso Dybala a dover fare un passo verso la società. Sarà infatti necessaria una riduzione di ingaggio da parte del calciatore rispetto agli 8 milioni netti attuali. Così facendo la Joya sfuggirebbe anche alle tentazioni dell’amico Paredes di riportarlo in patria con la maglia del Boca Juniors.

Ad ogni modo l’ex Juve sembra convinto di restare anche per la volontà di far crescere a Roma la sua bambina. Le premesse per la fumata bianca non mancano e Gasperini e i tifosi restano in attesa.