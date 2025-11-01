Pochi lo sanno, ma scegliere questo posto in aereo fa la differenza: non paghi nemmeno l’extra

C'è un posto migliore degli altri in aereo? Secondo un esperto la risposta è indubbiamente sì, anche perché non c'è alcun extra da pagare.

Finestrino o corridoio? Quando si viaggia in aereo il dilemma in genere si risolve a favore del finestrino. Ma in fondo quale differenza può fare scegliere l’uno o l’altro se non per una questione di gusto (sul quale, si sa, “non est disputandum”…)? Secondo un esperto di viaggi una delle due scelte invece fa una bella differenza. Non si tratta solo di una questione soggettiva.

Oggi siamo nell’epoca del soggettivismo: le percezioni soggettive sono tutto. Ma le percezioni soggettive hanno un problema: spesso ci ingannano. Ad esempio da una ricerca recente della rivista Time emerge che in alcuni punti del velivolo c’è una maggiore probabilità di salvarsi in caso di incidente aereo (comunque bassissima: un solo incidente ogni 1,26 milioni di voli).

Eppure i posti più “sicuri” – con minor tasso di mortalità – sono anche quelli più “snobbati” dai passeggeri vale a dire quelli situati nella parte posteriore dell’aereo, che in genere spesso rimangono vuoti. In ultima fila il tasso di mortalità è del 32% (contro il 38% della parte anteriore e il 39% in quella centrale). Altri esperti però sono pronti a dire la loro sul posto che sarebbe meglio scegliere in aereo.

Il posto in aereo che può fare la differenza

Un altro posto spesso evitato è quello nel corridoio. Invece stando all’esperto di viaggi presso Transfeero Andrea Platania proprio il posto corridoio è «sempre un vincitore». Questo per una serie di motivi di praticità e igiene spesso sottovalutati – o bellamente ignorati – dai passeggeri. Partiamo dai motivi igienici. Bisogna sapere che è più probabile che il posto corridoio venga pulito in maniera più accurata tra un volo e l’altro.

Infatti gli assistenti di volo hanno poco tempo per pulire ogni fila tra un volo e l’altro. I posti nel corridoio tendono a essere puliti più a fondo semplicemente perché sono più facili da raggiungere rispetto ai posti vicino al finestrino. Chi ha a cuore l’igiene dunque dovrebbe dare la precedenza al posto più esterno, alla luce della sua maggiore accessibilità per gli addetti alle pulizie.

Ma a rendere preferibile il posto nel corridoio non c’è solo la probabilità di una pulizia più approfondita. Ci sono anche una serie di vantaggi molto pratici. Pensiamo solo alla maggiore libertà di movimento assicurata dal corridoio, dove è più facile spostarsi anche solo per sgranchirsi le gambe, andare in bagno o prendere qualcosa dalla cappelliera senza dover scomodare gli altri passeggeri.

Il posto il corridoio poi gode di una circolazione dell’aria leggermente migliore (visto che l’aria in cabina circola dall’alto verso il basso e da un lato all’altro). Conseguenza: una maggiore sensazione di freschezza. I passeggeri seduti nel corridoio poi sono i primi in genere a sbarcare dall’aereo. Naturalmente anche il posto del finestrino ha il suo perché.

Il posto finestrino permette di godere di una vista unica: un’esperienza per molti rilassante. In più permette di appoggiarsi alla parete dell’aereo e di dormire comodamente durante il viaggio. Insomma, alla fine l’eterna disputa tra i fan del finestrino e i partigiani del posto in corridoio rimane irrisolta. Con buona pace degli esperti e delle statistiche.