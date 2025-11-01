Sinner sorpreso, c’è il forfait improvviso: torna nel 2026

Il numero due al mondo e numero uno italiano Jannik Sinner viene riconosciuto probabilmente come il principale sportivo del nostro paese in questo momento. Il campione di San Candido anche nel 2025 è stato protagonista di un’annata da record, numeri eclatanti e soprattutto la vittoria di due titoli del Grande Slam.

Anche questa settimana Jannik è a Parigi e punta a vincere il torneo, successo che gli permetterebbe di tornare nuovamente in vetta alla classifica mondiale. Una battaglia continua tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una rivalità che vede un dominio totale rispetto agli avversari e al momento non sembra esserci nessuno in grado di mettere in difficoltà e provare a sfidare i grandi rivali. O meglio tra i giovani c’è solo uno che sembra poter arrivare nel breve termine.

Stiamo parlando del giovane talento Joao Fonseca, giovanissimo diciannovenne brasiliano che viene considerato da molti come l’erede di questi due. Recentemente lo spagnolo Davidovich Fokina, suo avversario a Basilea, ha confermato che lui sarà l’erede di Alcaraz e Sinner e potrà fare quello che Djokovic ha fatto con Roger Federer e Rafael Nadal, fermando cosi la sua ascesa. Fonseca continua a crescere e in questa fase della stagione si è messo in mostra con diversi successi, l’atleta sudamericano ha cosi chiuso la stagione terminando nella Top 30 mondiale.

Fonseca show, Sinner ormai è avvisato

Sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz sono avvisati, per l’avvento di Fonseca tra i big sembra ormai solo questione di tempo, potremmo dire questione di mesi e c’è molta curiosità per vederlo all’opera agli Australian Open 2026, primo Slam dove sarà testa di serie del torneo. Ma c’era curiosità per capire se Fonseca volesse o meno migliorare la sua classifica e il campione verdeoro ha deciso, la sua stagione è terminata in anticipo.

Attraverso un post su Instagram Fonseca ha comunicato di aver concluso la sua stagione e di pensare già alla prossima, confermando quindi – in maniera ufficiale – di non partecipare ai due Atp conclusivi ad Atene e poi a Metz. Su Instagram il brasiliano ha scritto:

“Concludo la stagione molto orgoglioso del lavoro svolto. Sono molto grato per tutto ciò che è successo quest’anno, ricco di esperienze e insegnamenti che porterò con me nei prossimi passi della mia carriera. Grazie al mio team per l’impegno, alla mia famiglia e agli sponsor per il sostegno, e a tutti coloro che hanno tifato per me. Questo è solo l’inizio”.