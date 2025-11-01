Triste addio ad appena 26 anni: mondo del calcio in lacrime

Una brutta notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava ma ormai è finita: ha detto addio.

La carriera di un giocatore solitamente dura dall’infanzia fino ai 35-40 anni, a seconda dell’esperienza e di come un giocatore utilizza le sue sensazioni. Si comincia a giocare quando si è piccoli, si pratica lo sport di riferimento e si gioca fin quando possibile, ci sono ovviamente spunti diversi, c’è chi per un motivo o un altro si ritira subito e chi invece non riesce quasi a dire addio e compete fin quando se la sente, lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo in vari sport con fenomeni come Novak Djokovic o come Cristiano Ronaldo.

Nelle ultime ore è arrivata però una sorprendente decisione, solitamente un atleta decide di ritirarsi verso i 34-35 anni, magari si anticipa di un paio di anni ma non prima e invece il mondo del calcio è scosso per l’addio improvviso ad uno dei suoi protagonisti. Non parliamo di una leggenda ma sicuramente un profilo di cui si parlava un gran bene, da tutti coloro che lo conoscevano e cosi la notizia ha sicuramente destato grande scalpore.

Il portiere Alfie Whiteman ha deciso di dire basta con il mondo del calcio all’età di soli 26 anni. Il giocatore era il terzo portiere del Tottenham da anni e con il club lo scorso anno ha anche vinto l’Europa League, coronando il sogno di una carriera. La notizia ha destato grande scalpore e ha scosso chi conosceva l’ambiente Spurs.

Ritiro clamoroso nel mondo del calcio, la notizia lascia di sasso

Lasciare lo sport che per anni è stato il proprio lavoro non è mai facile, specialmente quando decidi di farlo a soli 26 anni. Cosi Whiteman ha spiazzato tutti, dai tifosi ai compagni di squadra ma persino i membri della sua famiglia non sapevano quale sarebbe stata la sua decisione. Il portiere ha lasciato il calcio per intraprendere la sua passione, ovvero inseguire il sogno di diventare ufficialmente fotografo.

Il portiere ne ha parlato direttamente ai microfoni di The Athletic ed ha spiegato le sue sensazioni a tutti: “Ho firmato per gli Spurs quando avevo 10 anni, ma quando avevo 17-18 anni non mi sentivo gratificato da questa sensazione, pensavo ‘E’ tutto qui?’ e da qui ho deciso di cercare altro”. Cosi Whiteman ha deciso di iniziare a lavorare come fotografo presso una casa di produzione internazionale.

L’uomo lavora sempre in questo sport ma in tutt’altra veste e il campione ha rinunciato comunque a ben 450 mila euro che prendeva come stipendio annuo.