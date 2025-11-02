Inutile cambiare caffè, se non pulisci la macchinetta avrà sempre un pessimo sapore: come fare

È colpa della macchinetta elettrica sporca se il caffè non ha più un buon sapore, ecco perché è importante pulirla periodicamente: è così che devi fare.

Il profumo del caffè appena fatto è uno dei piccoli piaceri quotidiani a cui nessuno rinuncia volentieri. Tuttavia, capita spesso che, nonostante si scelga una miscela di qualità, il risultato nella tazzina sia deludente, un gusto di bruciato, un’aroma spento e un retrogusto sgradevole, lasciano letteralmente ‘l’amaro in bocca’, rovinando un momento, che per tutti, è anche piuttosto sacro.

Con l’uso quotidiano, i residui di calcare, oli del caffè e impurità dell’acqua si accumulano all’interno del circuito, alterando il sapore e riducendo l’efficienza dell’apparecchio. Questo problema è particolarmente comune nelle macchinette elettriche a capsule o a cialde, ma riguarda anche le classiche espresso da bar. Una pulizia superficiale non basta, infatti, per mantenere un caffè sempre buono e intenso, è necessario prendersi cura dell’interno della macchina, proprio dove si forma l’incrostazione invisibile che rovina tutto.

Ecco come pulire a fondo la macchinetta elettrica per avere un buon caffè

Utilizzando le macchinette elettriche per il caffè ogni giorno, alla lunga e soprattutto se si esegue una scarsa manutenzione, si andranno a depositare tantissimi residui di sporco e di calcare, che andranno ad inficiare sul risultato finale del caffè. Ecco che quindi, una pulizia periodica diventa fondamentale per avere una macchinetta che funzioni sempre perfettamente.

Il segreto per pulire a fondo la macchinetta senza dover usare nulla di chimico, rischiando così che vengano rilasciati dei residui tossici, è quella di optare per un rimedio naturale facile, veloce ed efficace, ossia utilizzare l’aceto di vino bianco per decalcificare la macchinetta. Questo immancabile prodotto da cucina, ha un fortissimo potere disincrostante che gli permette di sciogliere i depositi di calcare e di rimuovere le tracce di oli che, col tempo, alterano l’aroma del caffè.

Il procedimento è semplice, infatti, basterà riempire il serbatoio dell’acqua con una miscela composta da metà aceto bianco e metà acqua. A questo punto si dovrà accendere la macchina e si lascerà passare il liquido come se si stesse preparando un normale caffè, senza però inserire capsule o cialde. Dopo aver fatto scorrere metà del contenuto, è importante spegnere la macchina e lasciarla riposare per circa quindici minuti, in modo che l’aceto possa agire in profondità.

Passato questo tempo, si procederà nuovamente all’erogazione del mix rimanente. Infine, non si dovrà fare altro che riempire 2-3 volte il serbatoio con l’acqua e lasciare scorrere per eliminare tutti i residui. Ed ecco, che la macchinetta sarà come nuova.