Prima che arrivi Natale lucida il servizio di posate buono: segui i miei consigli e tornerà splendente

Con l’avvicinarsi del Natale, la casa inizia lentamente a trasformarsi: decorazioni, profumi di cucina e quella voglia di tirare fuori le cose “belle” che per mesi sono rimaste custodite nei cassetti. Tra queste, c’è spesso il servizio di posate in argento, riservato ai pranzi delle grandi occasioni. Tuttavia, al momento di aprire la credenza, può capitare di trovarle annerite, opache o con quell’alone tipico del tempo.

È un inconveniente comune, l’argento, infatti, tende a ossidarsi naturalmente a contatto con l’aria, perdendo la brillantezza originaria. Non si tratta di sporco, ma di una reazione chimica inevitabile che, con il passare dei mesi, lascia sui metalli una patina grigiastra difficile da togliere. Per questo motivo, in vista delle feste, è bene dedicare un po’ di attenzione a questi preziosi oggetti, per farli tornare splendenti come il primo giorno.

Ecco il rimedio naturale per lucidare il servizio di posate in argento

Anche se in commercio esistono diversi prodotti mirati proprio per lucidare l’argento, si tratta pur sempre di composti chimici, che, oltre ad essere costosi e aggressivi, non sempre fanno ottenere il risultato sperato. Proprio per questo, puntare sui classici rimedi naturali farà la differenza e in questo caso, sarà proprio la combinazione di due ingredienti che abbiamo in casa ad eliminare lo sporco dalle posate in argento.

Il segreto è una combinazione semplice, facile e veloce da preparar, ossia un mix di bicarbonato di sodio e aceto bianco. Questi due ingredienti, presenti in ogni casa, creano una reazione naturale che scioglie l’ossidazione e rimuove le macchie, restituendo all’argento il suo splendore originario.

Per ottenere il miglior risultato, basterà mettere sul fondo di una bacinella un foglio di alluminio, avendo l’accortezza di sistemare il lato lucido verso l’alto. A questo punto si andranno ad adagiare sopra le posate e si andrà a versare dell’acqua calda fino a coprirle. Una volta fatto questo aggiungere due cucchiai di bicarbonato e mezzo bicchiere di aceto bianco.

Inizierà una vera e propria reazione effervescente che sta ad indicare che il processo di pulizia è iniziato, lasciare il tutto a riposare. Dopo circa dieci minuti, le posate potranno essere risciacquate con acqua tiepida e asciugate con un panno morbido. L’effetto sarà davvero sorprendente e le posate saranno lucidissime.