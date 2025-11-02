Bomba Sinner-Alcaraz a pochi giorni dalle Atp Finals: non parteciperà

Sinner e Alcaraz restano a dir poco senza parole dopo l'annuncio che ha toccato da vicino Novak Djokovic. C'è poco da fare

Ci avviciniamo sempre di più alla conclusione di una lunga e corposa stagione di tennis che ha regalato grandi match, spettacolo, colpi di scena ed anche qualche dubbio sul futuro di una stella in particolare.

Ora l’attenzione è tutta puntata verso l’ultimo grande evento del calendario ATP, ovvero le Nitto ATP Finals di Torino dalle quali ci si aspetta ancora una volta grande spettacolo da parte dei protagonisti più rilevanti del movimento mondiale. Alcaraz e Sinner saranno senza dubbio gli uomini da osservare con maggiore attenzione dopo essersi anche divisi gli slam stagionali in maniera equa con due vittorie a testa, ed un cambio al vertice del ranking che ancora brucia al fenomeno di San Candido.

L’annata del grande tennis ha però anche portato alla luce la questione legata a Novak Djokovic, mai oltre le semifinali negli slam, e soprattutto al di sotto delle sue enormi potenzialità. L’età che avanza e qualche acciacco di troppo lo stanno evidentemente penalizzando, mentre la concorrenza dei due giovani fenomeni appare al momento difficile per tutti da fronteggiare.

Ad ogni modo crescono i pensieri anche sul futuro di Nole e su un suo eventuale ritiro. Il mistero si infittisce mentre i fan intanto si chiedono se sarà presente o meno all’ultimo grande evento di questo 2025.

Sinner e Alcaraz senza parole: “Djokovic alle ATP Finals? Il mio istinto mi dice che non ci sarà”

L’edizione 2025 del Master che si svolgerà a Torino andrà in scena all’Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre, e l’attesa è infinita soprattutto per Sinner e Alcaraz. I due campioni attendono però anche di sapere se ci sarà il rivale più esperto.

Djokovic parteciperà all’ATP 250 di Atene la settimana prossima e sarà chiaramente il momento giusto per capire le sue intenzioni in relazione alle Finals di Torino. Un suo eventuale forfait ovviamente cambierebbe anche le carte in tavola dal punto di vista dei rivali.

A questo proposito ai microfoni di ‘Forbes’ è intervenuto John McEnroe, altra grande leggenda del tennis, che ha rilasciato la sua riflessione sul fenomeno serbo: “L’ATP vorrebbe tanto che Djokovic ci fosse, ma abbiamo ricevuto messaggi un po’ contrastanti dalla leggenda serba ultimamente. A volte dice di dover giocare più tornei, altre volte afferma l’esatto contrario. Si è sicuramente guadagnato il privilegio di decidere quando scendere in campo e nessuno può dirgli nulla. Il mio istinto mi dice che non parteciperà alle ATP Finals, ma che si riposerà e inizierà a prepararsi per la prossima stagione.”