Ancora una stagione da protagonista assoluto per Tadej Pogacar, la stella più luminosa del ciclismo mondiale. Il campionissimo sloveno anche quest’anno ha fatto incetta di titoli e traguardi, e di recente ha anche ricevuto un mastodontico riconoscimento pubblico che lo farà entrare ancora di più nell’immaginario collettivo.

Pogacar, decisione senza precedenti: sono tutti sconvolti – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

La carriera del classe 1998 ha già raggiunto livelli incredibili tanto da meritare addirittura una statua. È questa l’ultima novità che riguarda Pogacar, il quale è ad Abu Dhabi col resto della squadra per il tradizionale ritiro in cui si programma la prossima stagione alternando anche momenti di marketing e visite agli sponsor.

95 vittorie e 104 podi per la Uae Emirates di Giannetti, con Pogacar assoluto protagonista. Il 27enne sloveno ha infatti messo a referto vittorie alla Strade Bianche, al Giro delle Fiandre, alla Liegi-Bastogne-Liegi, al Tour de France, al Mondiale ed al Giro di Lombardia portando a casa il quinto consecutivo.

Un palmares sontuoso quello del fenomeno delle due ruote che sta scrivendo pagine impressionanti di storia del ciclismo. Un atleta che è già leggenda e che di recente si è quindi guadagnato persino una statua d’oro massiccio che lo ritrae a dimensioni naturali in una delle sue iconiche pose.

Ultim’ora Pogacar: diventa una statua d’oro da 2 milioni di euro

Una statua d’oro per un fenomeno da leggenda. Questo il riconoscimento incassato da Pogacar che ad Abu Dhabi dal 1 novembre ha la sua raffigurazione a 24 carati.

Ultim’ora Pogacar: diventa una statua d’oro da 2 milioni di euro – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

L’opera è stata rivelata proprio sotto gli occhi del campione sloveno persino imbarazzato di fronte all’immagine di se stesso. Pogacar è stato scolpito nell’iconico inchino con le braccia larghe, autentico marchio di fabbrica dei suoi arrivi al traguardo.

Una rappresentazione che non ha lasciato indifferente il 27enne che infatti ha ammesso: “È un onore incredibile, ma non so se meritato. Sono qui per ispirare i giovani a pedalare, come gli Emirati hanno fatto con me. Tutti ciò comunque non è per me ma per il ciclismo negli Emirati Arabi Uniti un paese che mi ha dato tutto”.

Campione dentro e fuori Pogacar che ha quindi dimostrato anche la sua enorme umiltà a fronte di un riconoscimento pubblico di questa portata che ha un valore stimabile intorno al milione di euro, ma con un costo di produzione, considerando anche design, fusione e installazione, che arriverebbe a sfiorare persino i due milioni di euro. 

