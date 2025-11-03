Un Posto al Sole anticipazioni: è scomparso all’improvviso, fan scioccati

Le prossime puntate di Un Posto al Sole assisteranno a una improvvisa e misteriosa scomparsa. Uno dei principali protagonisti della soap partenopea sembrerà essersi volatilizzato, sparito nel nulla. Un personaggio chiave di Upas farà perdere ogni traccia di sé preoccupando non poco le persone a lui più vicine, per non parlare dei numerosi fan della soap.

Nel frattempo Un Posto al Sole continua a conquistare le attenzioni di uno zoccolo duro di appassionati nel preserale di Rai 3. Gli episodi inediti di venerdì 31 ottobre hanno fatto segnare il 6,5% di share, con 1 milione e 246 mila spettatori incollati al piccolo schermo a guardare le trame della soap ambientata a Napoli, in particolare a Palazzo Palladini.

Ci sarà spazio, rivelano le anticipazioni, anche per le vicende di Roberto e Marina, sempre più impegnati nella guerra senza quartiere condotta dalla coppia ai Cantieri. La lotta per estromettere i fratelli Gagliotti si farà sempre più dura, anche se da parte della “dark lady” di Upas cominceranno a farsi strada dubbi e ripensamenti.

Un Posto al Sole, anticipazioni: uno dei protagonisti sparisce improvvisamente nel nulla

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 10 al 14 novembre annunciano che Gianluca sparirà nel nulla dopo essere stato allontanato dal Caffè Vulcano. Silvia infatti non gli rinnoverà il contratto, per ragioni di budget e di opportunità (ovvero i comportamenti inopportuni anche sul luogo di lavoro dovuto ai problemi di Gianluca con l’alcol).

Il licenziamento non sarà accolto in maniera serena da Palladini junior. Gianluca reagirà male e successivamente si allontanerà senza dire niente a nessuno. Non ci sarà modo di capire dove si sia andato a cacciare o che cosa possa essergli successo. A preoccuparsi molto per l’improvvisa sparizione del figlio di Alberto ci sarà Giulia, che arriverà a temere il peggio per lui.

L’assistenza sociale comincerà a indagare per capire cosa sia successo. Provvidenzialmente l’assenza di Gianluca non durerà a lungo. Il figlio di Alberto farà ritorno a Napoli. A quel punto Giulia e Luca gli parleranno a viso aperto. Non serve avere una grande immaginazione per capire cosa avranno da dirgli i due. Proveranno a smuoverlo, spingendolo a fare i conti con la sua dipendenza dalla bottiglia.

Nel frattempo Roberto, uscito dal carcere dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari, si mostrerà sempre più spietato nella guerra ai Cantieri contro i Gagliotti. Marina invece entrerà in crisi dopo aver scoperto della tossicodipendenza di Vinicio. La moglie di Ferri si chiederà seriamente se sia giusto sfruttare la vulnerabilità del fratello per farla pagare a Gennaro.