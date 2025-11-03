Non rinunciare ad avere casa calda per paura delle bollette: fai così e dimezzi anche i costi

Per mantenere casa calda le bollette non saranno più un problema: con queste piccole accortezze risparmi e rendi la temperatura gradevole in ogni ambiente.

Con l’arrivo della stagione fredda, mantenere la casa accogliente diventa una priorità. Eppure, ogni anno, la stessa preoccupazione ritorna puntuale, ossia il costo del riscaldamento, soprattutto in questi ultimi anni, in cui il caro vita si fa sentire. Bollette che lievitano, consumi difficili da controllare e la sensazione di dover scegliere tra comfort e risparmio. Tuttavia, la buona notizia è che esiste un modo per avere una casa calda e una spesa ridotta prestando attenzione a pochi, ma fondamentali, dettagli.

Il segreto non risiede solo nel tipo di impianto o nell’efficienza energetica dell’abitazione, ma anche in una serie di comportamenti quotidiani che spesso vengono sottovalutati. Il modo in cui si arieggiano le stanze, la posizione dei mobili, la manutenzione degli infissi e persino l’uso delle tende possono incidere notevolmente sulla dispersione di calore. Spesso, senza rendersene conto, si compiono gesti che vanificano gli sforzi del riscaldamento, sprecando energia e denaro.

Come avere una ‘casa calda’ ma senza l’incubo delle bollette: così il risparmio sarà assicurato

Il primo passo per ottenere una casa confortevole ma senza rischiare di avere bollette alte è l’uso corretto dei termosifoni. Spesso si tende ad accenderli al massimo nella speranza di riscaldare più in fretta gli ambienti, ma questo non solo non porta benefici immediati, bensì incrementa i consumi. La prima accortezza quindi, è quella di mantenere la temperatura costante, evitando sbalzi che stressano l’impianto e fanno lievitare i costi. L’ideale è impostare una media di 19-20°C, una temperatura che garantisce comfort senza eccessi.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la libera circolazione dell’aria intorno ai termosifoni. Mobili, tende o copricaloriferi decorativi impediscono la diffusione uniforme del calore, costringendo l’impianto a lavorare di più. Anche una semplice mensola collocata sopra il radiatore può alterarne l’efficienza. Meglio lasciare spazio e permettere al calore di diffondersi naturalmente.

Tra le accortezze più spesso dimenticate c’è anche la pulizia periodica dei termosifoni, infatti, la polvere accumulata riduce la capacità di riscaldare l’aria e può persino alterare la qualità dell’ambiente domestico. Una spazzola lunga o un getto d’aria possono rimuovere i residui nascosti tra le fessure.

Infine, un gesto tanto semplice quanto importante, ossia spurgare periodicamente i radiatori. L’aria che si accumula all’interno ne riduce l’efficienza, rendendo necessario un maggior consumo di energia per ottenere la stessa temperatura. Bastano pochi minuti per eliminare le bolle d’aria e migliorare il rendimento complessivo dell’impianto. Ed ecco, che con queste piccole accortezze la casa sarà calda e le bollette non saranno più un problema.