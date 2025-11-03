Lutto nel calcio italiano, il messaggio dell’Inter: “Profondo cordoglio”

Una tristissima notizia colpisce il mondo del calcio in queste ore e anche l'Inter ha scritto un bellissimo messaggio.

Quando una persona viene a mancare è sempre una triste notizia e lo è ancora di più quando il lutto colpisce in qualche modo il mondo a cui siamo legati, che sia il mondo dello sport o del cinema o in generale dello spettacolo. Affrontare un lutto è sempre dura ma lo è ancora di più quando il lutto colpisce una persona che stimavamo e che prendevamo come esempio.

Nelle ultime ore il mondo del calcio è apparso sotto shock per la morte ad uno dei protagonisti, un uomo che ha dedicato tutta la vita al calcio, prima giocandolo e poi allenando ed infine come opinionista per rallegrarci e raccontare le sue opinioni. Il mondo del calcio perde un grande protagonista, si è spento all’età di 84 anni l’ex giocatore ed allenatore Giovanni Galeone, personaggio che ha raccontato e spiegato il calcio per tanti anni.

L’uomo è venuto a mancare dopo una lunga malattia, ed è venuto a mancare nell’Ospedale di Udine. Negli anni ha allenato diversi club, ha allenato Udinese, Spal, Pescara, Perugia ed anche Napoli ed è stato un esempio per centinaia di giocatori e allenatori. Ma Galeone ha lasciato qualcosa anche ai rivali e in queste ore sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, uno dei quali ha commosso i fan, quello dell’Inter.

Lutto nel mondo del calcio, fan commossi per l’annuncio Inter

Nelle ultime ore diversi club hanno comunicato il proprio cordoglio per la morte di Giovanni Galeone ed anche l’Inter ha scritto un messaggio per dare un ultimo saluto al noto tecnico. L’ennesimo messaggio per ricordare un uomo che ha dato tutto al mondo di calcio, ecco le sue parole:

“FC Internazionale Milano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone e si stringe alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto” e in molti hanno commentato esprimendo la propria tristezza per questa grave perdita. Ecco il tweet del club:

FC Internazionale Milano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone e si stringe alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto. — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 2, 2025

In molti hanno espresso il proprio cordoglio, club di serie A e allenatori come le parole di Allegri ieri sul suo mentore che hanno commosso i fan di tutta Italia.