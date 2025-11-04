Non mangiare in questi ristoranti se non vuoi avere brutte sorprese: sono i più cari in Italia

Non è un mistero che le famiglie italiane non navighino nell’oro. Fortunatamente sul fronte dell’inflazione per una volta arrivano buone notizie, visto che stando alle stime preliminari diffuse dall’Istat dovremo assistere a un calo. Si attende una variazione del -0,3% su base mensile dell’inflazione e del +1,2% su base annuale, con un rallentamento al +1,6% rispetto al mese precedente.

La frenata dell’inflazione si deve in gran parte alla riduzione dei beni alimentari non lavorati e al calo dei beni energetici regolamentati. Se confermata nei prossimi mesi, la fase di rallentamento inflazionistico potrebbe dare respiro alle famiglie restituendo loro almeno parte del potere d’acquisto. Rimane anche vero, purtroppo, che negli ultimi 20 anni i prezzi in Italia sono aumentati in media del 49%.

Poco meno della metà dell’incremento dei prezzi si è concentrato negli ultimi tre anni, a partire dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Insomma, malgrado il rallentamento dell’inflazione una famiglia media ben difficilmente può permettersi di spendere centinaia di euro al ristorante. Meglio dunque sapere quali sono i locali più costosi d’Italia.

Quali sono i ristoranti più cari d’Italia

Inutile dire che la qualità, anche in cucina, si paga. Come è giusto che sia. I ristoranti stellati raggiungono il top quanto a estetica dei piatti, tecnica culinaria, creatività e naturalmente per la qualità delle materie prime e degli ingredienti. Di recente una classifica ha rivelato quali sono i locali più esclusivi – e dunque più costosi – del nostro Paese. Ecco la top 5 dei ristoranti stellati più cari d’Italia.

Si comincia con Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara), dove il menù proposto dal celebre chef Antonino Cannavacciuolo rappresenta un viaggio da Nord a Sud della Penisola. Ogni piatto rappresenta un viaggio o un ricordo, il tutto in una location da sogno (una villa moresca che si affaccia sull’acqua) e a un prezzo che può arrivare fino a 485 euro.

Si scende leggermente di prezzo col ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, a Brusaporto (Bergamo). Tre stelle Michelin per questo locale che da anni costituisce un tempio della cucina italiana. Il menù degustazione può arrivare a costare fino a 450 euro. Spostandosi un po’ verso sud, a Modena si incontra l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, una delle avanguardie della gastronomia italiana.

Il menu stagione dell’Osteria Francescana, “Autunno-Inverno” o “Primavera-Estate”, costa circa 325 euro per un percorso di 17 portate. A Roma c’è invece il ristorante di lusso La Pergola, dove lo chef tedesco Heinz Beck propone un menu dal 320 a 3509 euro. La Pergola si trova all’interno del Rome Cavalieri Hotel e offre una vista mozzafiato e una carta dei vini imperdibile.

Ogni dettaglio qui è curato al massimo: un esempio di perfetto equilibrio tra la tipica precisione tedesca e la tradizione mediterranea. Risalendo verso Nord-Ovest, fino a Alba (Cuneo), c’è il ristorante Piazza Duomo, dove il menù “Viaggio Crippa” può costare fino a 300 euro. Con abbinamenti speciali – tartufo bianco o percorsi di vini rari – il totale può arrivare anche a 500 euro.