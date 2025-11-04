Premere questo tasto dopo aver fatto un prelievo salva i tuoi risparmi: nessuno lo usa mai

Il prelievo allo sportello bancomat è uno di quei gesti quotidiani che si compiono quasi in modo meccanico: inserire la carta, digitare il PIN, scegliere l’importo, ritirare il denaro e tornare di fretta alle proprie attività. In pochi, però, si soffermano sui passaggi finali dell’operazione, che rappresentano una delle parti più importanti dell’intera operazione.

Ogni giorno, decine di migliaia di persone si allontanano dallo sportello senza pensare che un dettaglio apparentemente innocuo possa esporle a truffe, furti di dati o semplici ma fastidiose seccature bancarie. I truffatori, infatti, hanno imparato a sfruttare proprio le disattenzioni più banali, quelle che derivano dalla fretta o dalla convinzione che “tanto non può succedere nulla”. Ecco che quindi, diventa fondamentale capire cosa è importante fare dopo aver prelevato.

Bancomat, ecco il tasto da premere ogni volta dopo aver fatto un prelievo: ti evita truffe e furti

Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo recati al bancomat per prelevare denaro, ma, indipendentemente dalla somma richiesta, è importante prestare la massima attenzione e non abbassare mai la guardia. Infatti, i truffatori sono sempre pronti ad agire, sfruttando anche la più piccola delle distrazioni. Proprio per questo, è necessario essere a conoscenza che c’è un tasto sul bancomat che andrebbe sempre premuto prima di andare via.

Ma esattamente, quale sarebbe questo tasto da premere? In realtà, più che un tasto è un’opzione da scegliere e che si presenta alla fine di ogni operazione. Nel momento in cui stiamo per prelevare la somma richiesta, sulla schermata comparirà la domanda: si desidera stampare la ricevuta?. Ebbene, la maggior parte delle persone preme “sì”, convinta che quel piccolo scontrino sia solo una conferma utile da tenere nel portafoglio. In realtà, il tasto da premere è quello per non stampare la ricevuta.

Questa scelta, apparentemente irrilevante, protegge la privacy e aiuta a evitare che informazioni sensibili restino nelle mani sbagliate. Sulla ricevuta sono riportati dettagli come l’orario, l’importo, le ultime cifre del conto e, in alcuni casi, persino il saldo disponibile. Dati che, se abbandonati vicino allo sportello o gettati senza attenzione, possono essere utilizzati da chiunque per tracciare le abitudini di spesa o tentare frodi più elaborate. Ecco che quindi, un semplice “no”, potrà tenere i risparmi al sicuro.