Con Lidl addio per sempre al bagno freddo: ho risolto con soli 9,99 euro

L’arrivo del freddo sancisce l’inizio di coperte più pesanti, bevande calde e il momento meno amato della giornata, quello di uscire dal letto per affrontare il bagno gelido. Anche chi dispone di un impianto di riscaldamento efficiente sa che quella stanza impiega sempre più tempo a raggiungere una temperatura confortevole, per non parlare poi di come possa presentarsi ghiacciato soprattutto di primo mattino, quando la maggior piante degli impianti centralizzati sono ancora spenti o magari accesi da pochi minuti.

Ovviamente, le alternative sul mercato non mancano, ma spesso si tratta di dispositivi ingombranti, costosi o energivori. Fortunatamente, esistono diverse offerte attinenti al periodo e tra le tante, c’è un piccolo alleato del comfort che promette di cambiare la quotidianità con una spesa minima. Arriva direttamente dagli scaffali Lidl ed è pensato proprio per chi non vuole più tremare al risveglio.

Corri da Lidl e con soli 9,99 euro, risolvi per sempre il problema del bagno freddo in inverno

Ogni settimana, Lidl, riesce a stupire la sua clientela con una serie di offerte davvero imperdibili. Il più delle volte, è proprio il rapporto qualità-prezzo ad essere il suo punto di forza. Ebbene, dalla prossima settimana in ogni punto vendita si troverà l’accessorio perfetto per dire addio al bagno freddo in inverno, senza rischiare di gravare sulla bolletta della corrente. Ma di cosa si tratta esattamente? Andiamo subito a scoprirlo.

Si tratta del termoventilatore TRONIC, in vendita nei punti Lidl dal 6 novembre al prezzo di 9,99 euro. Compatto e facile da posizionare anche negli spazi più ridotti, questo dispositivo unisce praticità e funzionalità. È dotato di due manopole, di cui una per regolare la temperatura e una per impostare la velocità del flusso d’aria, con possibilità di scegliere tra modalità ventilazione e riscaldamento a due livelli di potenza.

Il design semplice e moderno lo rende adatto a qualsiasi ambiente, ma è nel bagno che mostra il meglio di sé, infatti, basta accenderlo pochi minuti prima della doccia per ottenere un calore immediato e uniforme. Inoltre, grazie alla protezione contro il surriscaldamento, garantisce sicurezza anche in un utilizzo quotidiano. Un dettaglio da non trascurare è la sua maneggevolezza, essendo piccolo, questo termoventilatore può essere spostato facilmente da una stanza all’altra, offrendo calore mirato dove serve di più, dal bagno alla camera da letto. Insomma, a fronte di una spesa davvero irrisoria, l’inverno e il freddo nel bagno non saranno più un problema.