Ritiro Djokovic, messaggio di pochissimi istanti fa: è ufficiale

La carriera di Novak Djokovic resterà sempre o comunque leggendaria, visto la serie incredibile di record raggiunti nel corso della sua carriera. Allo stesso tempo però ormai gran parte dei suoi fan si chiedono quando Nole dirà basta e deciderà di salutare definitivamente il mondo del tennis.

Djokovic resta ancora molto competitivo ma allo stesso tempo sembra ormai lontano rispetto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, attuali due dominatori del circuito Atp. Il tennista serbo ha raggiunto sempre la semifinale nei tornei del Grande Slam ma si è arreso a loro due e sembra ora ormai non riuscir più a competere con loro due. Cosi si sono ampliate le voci sul ritiro ed anche questa settimana con Nole che giocherà il torneo Atp di Atene sono tornati i rumors.

La stella di Belgrado però ha le idee chiare ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo il suo futuro, parole che sembrano evidenziare come l’atleta abbia le idee chiare e non abbia alcuna intenzione di mollare, anzi. Nelle ultime ore il tennista ha rilasciato una lunga intervista al portale greco SDNA trattando di tanti temi e tra questi anche quelli relativi al suo possibile ritiro dal mondo del tennis.

Djokovic si ritira? La risposta improvvisa è netta

Nel corso dell’intervista Djokovic ha in maniera esplicita chiarita le sue intenzioni sul possibile ritiro ed ha svelato: “Molti pensavano che dopo le Olimpiadi avrei concluso la mia carriera ma io non gioco solo per i risultati”. Il tennista ha parlato della motivazione nel voler competere ma anche del fatto che il tennis gli ha dato tanto, a lui e a tutta la sua famiglia e quindi ha parlato in maniera netta rispondendo ai rumors sul ritiro:

“Ci sono più motivi per cui continuo a giocare e vanno oltre i risultati. Quando vinci l’oro olimpico e vinci tutto è strano tornare a giocare e ripartire da zero, ma sento ancora oggi di avere la motivazione giusta e la voglia di affrontare delle nuove sfide” ha spiegato cosi il tennista. Djokovic tornerà a giocare in queste ore nel torneo Atp di Atene, 250 che lo vedrà affrontare il cileno Tabilo, tennista che già lo ha battuto più volte in carriera.

Nessuno al momento conosce le intenzioni di Nole e al momento non sappiamo neanche se prenderà parte alle Atp Finals di Torino (dove è qualificato) o se la sua stagione è terminata.