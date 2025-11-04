Juve, nuovo terremoto: intervento chirurgico e rientro nel 2026

Siamo in una fase molto delicata della stagione. Le partite si accavallano, gli impegni aumentano ed anche le problematiche per gli allenatori iniziano ad accumularsi. Il calendario è denso di gare e avere la rosa al 100% del proprio potenziale è un passaggio fondamentale per reggere l’urto tra campionato e coppe.

In queste settimane sono però arrivati parecchi infortuni per le squadre di Serie A impegnate su più fronti. Dal Napoli di Conte falcidiato da problemi fisici, all’Inter con Thuram, passando per la Juve con Bremer e fino ad arrivare anche al Bologna che ha recentemente perso un calciatore importante per le rotazioni in mediana di Vincenzo Italiano.

Il tecnico dei felsinei dovrà rinunciare per diverso tempo a Remo Freuler che nell’ultima gara giocata, in un contrasto fortuito, ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra.

Ulteriori novità sul classe 1992 svizzero sono quindi arrivate quest’oggi dal sito ufficiale del Bologna che ha informato: “Dopo la frattura scomposta della clavicola destra, stamattina Remo Freuler è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione chirurgica dall’equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo. Osserverà qualche giorno di convalescenza e inizierà poi le terapie: seguiranno prossimamente le valutazioni sui tempi di ripresa”.

Calciomercato Juventus, terremoto al Bologna: Freuler ko, idea Miretti

Si prospetta quindi un lungo stop per Freuler che priverà Italiano di un calciatore molto importante per gli equilibri della mediana. Lo svizzero dovrebbe rimanere ai box per circa due mesi, tornando di fatto direttamente nel 2026.

Un infortunio pesante per i felsinei che dovranno poi anche capire le condizioni in cui effettivamente tornerà in campo l’ex atalantino nell’anno nuovo. Per queste ragioni il calciomercato di gennaio potrebbe rappresentare un’occasione da sfruttare per potenziare il centrocampo.

Due mesi di stop e l’età ormai che avanza sono fattori da considerare, così come i sostituti possibili in rosa. Moro non offre garanzie, al pari di Pobega. Il Bologna, dunque, sarebbe pronto a tornare sul mercato e a farsi sotto per Fabio Miretti della Juventus che è tornato nelle ultime settimane tra i convocati dei bianconeri dopo aver assorbito un lungo infortunio che gli aveva fatto saltare tutta la prima parte.

L’ex genoano non è quindi ancora sceso in campo in questa stagione, e vedremo se Spalletti riuscirà a valorizzarlo. In caso contrario a gennaio la Juve potrebbe anche pensare di ascoltare eventuali offerte provenienti da Bologna.